Леся Никитюк вместе с украинским тревел-шоу Le Маршрутка в поисках интересных мест посетила Житомирщину. Раз она здесь, то решила непременно найти ржаные поля, из-за которых наша местность и получила такое название.
Злаки она так и не увидела, зато познакомилась с фермерами, которые выращивают гектары голубики, и нашла целое поле солнечных панелей.
По дороге Леся Никитюк подобрала трех хозяек. Но вместо благодарности женщины заставили Лесю чистить картошку! Оказалось, «профессионалы дела» едут на фестиваль дерунов в Коростень и спешат приготовить целых 15 видов блюда.
А чтобы скинуть лишние килограммы после фестиваля, Леся Ивановна посетила житомирский авиаклуб «Авиатик», где полетала на автожире.
Где попробовать самые вкусные деруны, как выглядит Житомирская область с высоты птичьего полета, и где в Украине искать храм, полностью сделанный из гранита - смотрите в выпуске тревел-шоу Le Маршрутка
.
«Le Маршрутка» доехала до Житомирщины: что интересного нашла Леся Никитюк в нашей области. ВИДЕО