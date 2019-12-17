Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 18.12.2019    14:27:48
|
2019 » Декабрь » 1710:43:35

«Le Маршрутка» доехала до Житомирщины: что интересного нашла Леся Никитюк в нашей области. ВИДЕО

Вчера, 10:55:53 2647 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Le Маршрутка» доехала до Житомирщины: что интересного нашла Леся Никитюк в нашей области. ВИДЕО

 Леся Никитюк вместе с украинским тревел-шоу Le Маршрутка в поисках интересных мест посетила Житомирщину. Раз она здесь, то решила непременно найти ржаные поля, из-за которых наша местность и получила такое название.

Злаки она так и не увидела, зато познакомилась с фермерами, которые выращивают гектары голубики, и нашла целое поле солнечных панелей.

По дороге Леся Никитюк подобрала трех хозяек. Но вместо благодарности женщины заставили Лесю чистить картошку! Оказалось, «профессионалы дела» едут на фестиваль дерунов в Коростень и спешат приготовить целых 15 видов блюда.

А чтобы скинуть лишние килограммы после фестиваля, Леся Ивановна посетила житомирский авиаклуб «Авиатик», где полетала на автожире.

Где попробовать самые вкусные деруны, как выглядит Житомирская область с высоты птичьего полета, и где в Украине искать храм, полностью сделанный из гранита - смотрите в выпуске тревел-шоу Le Маршрутка.
 

 
Тэги: Леся Никитюк, шоу, Житомирская область, туризм
Полезное объявление:
Комментариев: 0
Читайте ЖЖ.инфо
Горячие новости

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus