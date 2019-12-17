Житомирское «Полесье» на грани исчезновения? Область больше не хочет финансировать клуб

"Все любят ходить на футбол, рассказывать о поддержке спорта. Но когда доходит до финансирования, заинтересованность куда-то исчезает. В этом году область не планирует выделять средства на поддержку ФК "Полесье". У депутатов выборы, деньги им нужны на округа, поэтому этот вопрос кажется второстепенным.



Еще вчера на согласительном совете рассматривали проект областного бюджета и речь шла об уменьшении размера субвенции до 1,5 млн грн. А сегодня бюджетная комиссия облсовета решила - футбол и вовсе "не на часі". В конце концов, область может сэкономить еще больше денег на завершении реконструкции центрального стадиона "Полесье", потому что без профессионального ФК он тогда уже никому не будет нужен", - сказал городской голова.