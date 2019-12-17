Житомирское «Полесье» на грани исчезновения? Область больше не хочет финансировать клуб

В новом году житомирский футбольный клуб "Полесье" ждут серьезные финансовые проблемы. Из-за нежелания областного совета финансировать команду дальнейшее существование ФК "Полесье" находится под большим вопросом.
Об этом 17 декабря на своей странице в соцсети заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин
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По его словам, реальные расходы на содержание коммунального футбольного клуба составляют 12 млн гривен. В прошлом году город совместно с областью профинансировали клуб на более 8 млн гривен. Остальные - спонсорские средства.
"Все любят ходить на футбол, рассказывать о поддержке спорта. Но когда доходит до финансирования, заинтересованность куда-то исчезает. В этом году область не планирует выделять средства на поддержку ФК "Полесье". У депутатов выборы, деньги им нужны на округа, поэтому этот вопрос кажется второстепенным.
Еще вчера на согласительном совете рассматривали проект областного бюджета и речь шла об уменьшении размера субвенции до 1,5 млн грн. А сегодня бюджетная комиссия облсовета решила - футбол и вовсе "не на часі". В конце концов, область может сэкономить еще больше денег на завершении реконструкции центрального стадиона "Полесье", потому что без профессионального ФК он тогда уже никому не будет нужен", - сказал городской голова.
Сергей Сухомлин отметил, что для решения проблемы будут искаться другие пути финансирования футбольного клуба.
"Без поддержки из облбюджета мы можем потерять команду, которую возрождали в течение нескольких лет. Боюсь, что в межсезонье игроки просто разъедутся по другим клубам. Воспитанники житомирских футбольных школ смотрят на успехи ФК "Полесье" и мечтают со временем играть за любимую команду и родной город. Поэтому у нас нет права опускать руки!"
, - резюмировал городской голова Житомира.
Как стало известно "Журналу Житомира
", активные фанаты "Полесья" уже собирают людей, чтобы завтра на сессии облсовета провести митинг в поддержку клуба.
Житомирское «Полесье» на грани исчезновения? Область больше не хочет финансировать клуб
СЛАВА УКРАИНЕ!!! ЧИНОВНИКАМ СЛАВА!!!
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пусть играют топлесс