Журнал Житомир инфо

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2019 » Декабрь » 1716:51:44

Житомирское «Полесье» на грани исчезновения? Область больше не хочет финансировать клуб

Вчера, 16:52:23 1615 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирское «Полесье» на грани исчезновения? Область больше не хочет финансировать клуб

 В новом году житомирский футбольный клуб "Полесье" ждут серьезные финансовые проблемы. Из-за нежелания областного совета финансировать команду дальнейшее существование ФК "Полесье" находится под большим вопросом.

Об этом 17 декабря на своей странице в соцсети заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

По его словам, реальные расходы на содержание коммунального футбольного клуба составляют 12 млн гривен. В прошлом году город совместно с областью профинансировали клуб на более 8 млн гривен. Остальные - спонсорские средства.


 

"Все любят ходить на футбол, рассказывать о поддержке спорта. Но когда доходит до финансирования, заинтересованность куда-то исчезает. В этом году область не планирует выделять средства на поддержку ФК "Полесье". У депутатов выборы, деньги им нужны на округа, поэтому этот вопрос кажется второстепенным.

Еще вчера на согласительном совете рассматривали проект областного бюджета и речь шла об уменьшении размера субвенции до 1,5 млн грн. А сегодня бюджетная комиссия облсовета решила - футбол и вовсе "не на часі". В конце концов, область может сэкономить еще больше денег на завершении реконструкции центрального стадиона "Полесье", потому что без профессионального ФК он тогда уже никому не будет нужен", - сказал городской голова.


Сергей Сухомлин отметил, что для решения проблемы будут искаться другие пути финансирования футбольного клуба.

"Без поддержки из облбюджета мы можем потерять команду, которую возрождали в течение нескольких лет. Боюсь, что в межсезонье игроки просто разъедутся по другим клубам. Воспитанники житомирских футбольных школ смотрят на успехи ФК "Полесье" и мечтают со временем играть за любимую команду и родной город. Поэтому у нас нет права опускать руки!", - резюмировал городской голова Житомира.

Как стало известно "Журналу Житомира", активные фанаты "Полесья" уже собирают людей, чтобы завтра на сессии облсовета провести митинг в поддержку клуба.

Тэги: футбол, финансирование, Житомир, бюджет, ФК Полесье
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Комментариев: 8
google
1 Гугиль (google)   • 17:05:25, Вчера
+6

Кому оно нада, тот пусть и финансирует . Мож Петя купит или Сирожа ?)
Vlad-Zt
2 Vladimir (Vlad-Zt)   • 17:39:45, Вчера
-4

Может стоит прекратить финансировать премии чиновникам обл. совета и мэрии, а не футбольный клуб? Ась?
СЛАВА УКРАИНЕ!!! ЧИНОВНИКАМ СЛАВА!!!
BADMAD
3 Денис (BADMAD)   • 17:43:55, Вчера
+10

сделали стадион за уйму денег и тут на тебе не выгодно финансировать
andriiua
4 andrii (andriiua)   • 17:47:47, Вчера
+6

приплыли..."умные" головы решили миллионы гривен в карман положить
Misceviy
5 Misceviy (Misceviy)   • 18:50:51, Вчера
+6

Но помни Золушка, ровно в конце каденции карета превратится в тыкву.
MAS-ter
6 Mast (MAS-ter)   • 20:47:13, Вчера
-3

Во всем мире футбол прибылен. И только в Житомире никак не нажрутся
Crespito
8 Hernan (Crespito)   • 22:12:33, Вчера
+8

Да ладно, гляньте какие долги у клубов первой 10-ки, там в минусах все
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 21:02:13, Вчера
+6

ну и правильно
дармоедов разогнать
набрать женскую волейбольную команду
пусть играют топлесс
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