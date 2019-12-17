Утром во вторник, 17 декабря, под Верховной Радой проходили четыре акции протеста: против открытия рынка земли, за упрощение регистрации автомобилей на еврономерах, в защиту «христианских ценностей» и за введение гендерной теории в систему образования, а также представители профсоюзов требовали не допустить масштабную приватизацию.
Как сообщает «Новое Время
», около 11 часов дня произошли первые стычки. Противники продажи земли облили нескольких полицейских зеленкой, применили против них слезоточивый газ и начали устанавливать палатки возле Рады.
В ходе конфликта двоих журналистов забрызгали слезоточивым газом, выбили из рук телефон и бросили в их сторону палки от палаток.
Полиция заявила, что двоих правоохранителей, которые пытались помешать установке палаток, госпитализировали.
После полудня столкновения возобновились. Правоохранители разобрали и вынесли палатки. В ответ участники акции начали бросать в правоохранителей камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Вновь пошел в ход слезоточивый газ. Кто именно его применил, неизвестно.
Здание Рады, где в этот день проходило пленарное заседание, закрыли на вход и на выход. Вечернее заседание парламента отменили.
Полиция сообщила о задержании «наиболее активных» участников столкновений. По данным советника главы МВД, задержаны 26 человек, 17 пострадали.
Фотографии с места столкновений
ФОТО: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Протестующие против полиции: под Радой произошла массовая драка. ФОТОРЕПОРТАЖ
А в знании «христианских ценностей» уровень - боги!
На самом деле среди этих разборок не было тех, кто выступал за христианские (семейные) ценности. Наша группа была отдельно и Слава Богу, по крайней мере на данный момент добились того, что отменили голосование за законопроект 0931 и они пообещали сделать поправки. В законе протаскивали, что теперь в школах будут учить что геи это норма и если где-либо вы скажете что ЛГБТ - это плохо, то вас могут оштрафовать до 6000 грн.
Как вам такие инициативы?
Кстати, а чем Вам ЛГБТ не угодили? Они Вам жить мешают? И почему Вы христианские и семейные ценности ставите в один ряд?