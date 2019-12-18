Сегодня, 18 декабря на пленарном заседании 61 сессии Житомирского городского совета представили нового депутата - Романа Гуртовенко. Роман Михайлович занял место Валерия Горба, который трагически погиб в октябре 2019 года
.
«Признать избранным депутатом Житомирского городского совета следующего по очередности кандидата в депутаты в партийном списке ВО «Батькивщина» Гуртовенко Романа Михайловича и зарегистрировать его депутатом Житомирского городского совета»
, - зачитала постановление председатель городской избирательной комиссии Тамара Яремчук.
Роман Гуртовенко выразил соболезнования семье погибшего депутата городского совета Гору Валерию Михайловича. Также Гуртовенко отметил, что как юрист с 15-летним опытом в области права будет прилагать усилия для построения развитого и процветающего Житомира.
«Я пришел сюда, чтобы честно, справедливо приобщиться к процессу создания благоприятных условий в нашем городе, чтобы наш город и страна процветали»
, - сказал Роман Гуртовенко.
На сессии Житомирского горсовета представили нового депутата. ФОТО