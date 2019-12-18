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На сессии Житомирского горсовета представили нового депутата. ФОТО

Сегодня, 11:44:10 681 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На сессии Житомирского горсовета представили нового депутата. ФОТО

 Сегодня, 18 декабря на пленарном заседании 61 сессии Житомирского городского совета представили нового депутата - Романа Гуртовенко. Роман Михайлович занял место Валерия Горба, который трагически погиб в октябре 2019 года.

«Признать избранным депутатом Житомирского городского совета следующего по очередности кандидата в депутаты в партийном списке ВО «Батькивщина» Гуртовенко Романа Михайловича и зарегистрировать его депутатом Житомирского городского совета», - зачитала постановление председатель городской избирательной комиссии Тамара Яремчук.

Роман Гуртовенко выразил соболезнования семье погибшего депутата городского совета Гору Валерию Михайловича. Также Гуртовенко отметил, что как юрист с 15-летним опытом в области права будет прилагать усилия для построения развитого и процветающего Житомира.

«Я пришел сюда, чтобы честно, справедливо приобщиться к процессу создания благоприятных условий в нашем городе, чтобы наш город и страна процветали», - сказал Роман Гуртовенко.



Тэги: Житомир, горсовет, депутат
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Комментариев: 1
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 11:48:16, Сегодня
+4

"Я пришел сюда, чтобы честно, справедливо приобщиться к процессу создания благоприятных условий в нашем городе, чтобы наш город и страна процветали" - вот не тошнит еще от лозунгов, скажи как есть, хочу к кормухе, да и все, все ж и так все знают :)
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