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2019 » Декабрь » 1814:56:36

В сессионном зале горсовета представили нового заместителя Сухомлина. ФОТО

Вчера, 14:56:36 999 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В сессионном зале горсовета представили нового заместителя Сухомлина. ФОТО

 Депутаты Житомирского городского совета приняли решение о назначении Александра Шевчука заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. 

Как стало известно «Журналу Житомира», к исполнению обязанностей чиновник приступит уже 24 декабря.

Кроме того, депутаты приняли решение о внесении изменений в состав исполнительного комитета, которым, включили в его состав Александра Шевчука (согласно занимаемой должности).

До назначения Александр Шевчук возглавлял коммунальные предприятия «Управління автомобільних шляхів» и «Зеленбуд».

Как сообщалось, с 21 декабря с должности заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета будет уволен Дмитрий Ткачук.



Тэги: шевчук, горсовет, Житомир, Заместитель
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:06:42, Вчера
-1

СБУ-шник
andriiua
2 andrii (andriiua)   • 16:52:57, Вчера
0

незаменимые специалисты с места на место ходят ...
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