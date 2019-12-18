Депутаты Житомирского городского совета приняли решение о назначении Александра Шевчука заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.
Как стало известно «Журналу Житомира
», к исполнению обязанностей чиновник приступит уже 24 декабря.
Кроме того, депутаты приняли решение о внесении изменений в состав исполнительного комитета, которым, включили в его состав Александра Шевчука (согласно занимаемой должности).
До назначения Александр Шевчук возглавлял коммунальные предприятия
«Управління автомобільних шляхів» и «Зеленбуд».
Как сообщалось, с 21 декабря с должности заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета будет уволен Дмитрий Ткачук
.
В сессионном зале горсовета представили нового заместителя Сухомлина. ФОТО