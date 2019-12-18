Принятый закон об отмене неприкосновенности депутатов может наоборот ее усилить

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект "слуг народа" №2237, который, по мнению других фракций, концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов.
Как сообщает "Украинская Правда
", за соответствующее решение проголосовал 291 нардеп на заседании Верховной Рады 18 декабря
За законопроект проголосовали 223 парламентария от "Слуги народа", 22 - "ОПЗЖ", 17 - депутатская группа "Довіра", 15 - депутатская группа "За майбутнє", 14 - внефракционных. "Батькивщина" и "Евросолидарнисть" - воздержались. "Голос" - голосовал против.
Законопроектом "запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного народным депутатом, другим органам досудебного расследования, кроме НАБУ и центрального аппарата ГБР в соответствии с их подследственностю".
Сведения, которые свидетельствуют об уголовном правонарушении нардепа, вносит в ЕРДР генпрокурор или лицо, исполняющее обязанности генпрокурора.
Ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер (в частности, НСРД), ограничивающих права и свободы нардепа, должны быть согласованы генпрокурором.
Рассмотрение ходатайств, кроме применения НСРД, должно осуществляться следственным судьей.
В уголовных процессах, по преступлениям отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей ВАСУ.
Такие ходатайства рассматриваются с обязательным участием нардепа. Следственный судья обязан заблаговременно сообщить ему о рассмотрении указанного ходатайства, кроме ходатайства о применении негласных следственных (розыскных) действий или обыска.
Если нардеп без уважительной причины не явился на судебное заседание и не сообщил о причинах своего отсутствия, такое ходатайство может рассматриваться без его участия.
Без разрешения следственного судьи разрешается задержание нардепа только в случае, если последнего застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с применением насилия, или такого, что стало причиной гибели человека.
Орган или должностные лица, которые задержали нардепа, сообщили ему о подозрении или применили к нему меры пресечения, обязаны не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной Рады.
В случае задержания спикера должны немедленно сообщить об этом первому заместителю главы ВР.
Решения по результатам рассмотрения таких ходатайств могут быть обжалованы в апелляционном порядке.
В то же время, "народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".
Новый закон только усилит неприкосновенность
Законопроект №2237, который 18 декабря поддержали народные депутаты, не снимает депутатской неприкосновенности, а наоборот усилит ее. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции
.
В ЦПК пишут, что народные избранники сохранили и даже усилили неприкосновенность, внеся правки. В частности, согласно с проголосованным законопроектом, генпрокурор получает монополию на открытие уголовных производств относительно нардепов.
Только он может внести сведения в ЕРДР, что, по мнению ЦПК, означает зависимость начала расследование в отношении нардепа от добродетели или занятости генпрокурора.
Согласно УПК, сейчас любой следователь или прокурор может начать дело в отношении нардепа (до вступления в силу законопроекта, который депутаты проголосовали 18 декабря).
Еще одной опасной новацией в ЦПК называют требование обязательного присутствия депутата при рассмотрении ходатайств следователей в суде.
В частности, эти ходатайства могут касаться ареста имущества депутата. Соответственно, это имущество нельзя будет арестовать без предупреждения самого парламентария о суде и без его участия в заседании.
Сообщается, что таким образом, ничего не будет мешать депутатам переписать за ночь имущество на родственников, чтобы избежать его ареста. Или же следователю не получится арестовать взятку, которую получил депутат, и был пойман с поличным.
Сейчас такие ходатайства следственный судья может рассматривать при отсутствии фигуранта дела, если есть риск, например, уничтожение документов, имущества или доказательств через осведомленность нардепа-фигуранта с таким ходатайством.