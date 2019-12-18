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2019 » Декабрь » 1815:52:52

Принятый закон об отмене неприкосновенности депутатов может наоборот ее усилить

Вчера, 15:54:52 768 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Принятый закон об отмене неприкосновенности депутатов может наоборот ее усилить

 Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект "слуг народа" №2237, который, по мнению других фракций, концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов.

Как сообщает "Украинская Правда", за соответствующее решение проголосовал 291 нардеп на заседании Верховной Рады 18 декабря

За законопроект проголосовали 223 парламентария от "Слуги народа", 22 - "ОПЗЖ", 17 - депутатская группа "Довіра", 15 - депутатская группа "За майбутнє", 14 - внефракционных. "Батькивщина" и "Евросолидарнисть" - воздержались. "Голос" - голосовал против.

Законопроектом "запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного народным депутатом, другим органам досудебного расследования, кроме НАБУ и центрального аппарата ГБР в соответствии с их подследственностю".

Сведения, которые свидетельствуют об уголовном правонарушении нардепа, вносит в ЕРДР генпрокурор или лицо, исполняющее обязанности генпрокурора.

Ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер (в частности, НСРД), ограничивающих права и свободы нардепа, должны быть согласованы генпрокурором.

Рассмотрение ходатайств, кроме применения НСРД, должно осуществляться следственным судьей.

В уголовных процессах, по преступлениям отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей ВАСУ.

Такие ходатайства рассматриваются с обязательным участием нардепа. Следственный судья обязан заблаговременно сообщить ему о рассмотрении указанного ходатайства, кроме ходатайства о применении негласных следственных (розыскных) действий или обыска.

Если нардеп без уважительной причины не явился на судебное заседание и не сообщил о причинах своего отсутствия, такое ходатайство может рассматриваться без его участия.

Без разрешения следственного судьи разрешается задержание нардепа только в случае, если последнего застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с применением насилия, или такого, что стало причиной гибели человека.

Орган или должностные лица, которые задержали нардепа, сообщили ему о подозрении или применили к нему меры пресечения, обязаны не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной Рады.

В случае задержания спикера должны немедленно сообщить об этом первому заместителю главы ВР.

Решения по результатам рассмотрения таких ходатайств могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

В то же время, "народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".


Новый закон только усилит неприкосновенность


Законопроект №2237, который 18 декабря поддержали народные депутаты, не снимает депутатской неприкосновенности, а наоборот усилит ее. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

В ЦПК пишут, что народные избранники сохранили и даже усилили неприкосновенность, внеся правки. В частности, согласно с проголосованным законопроектом, генпрокурор получает монополию на открытие уголовных производств относительно нардепов.

Только он может внести сведения в ЕРДР, что, по мнению ЦПК, означает зависимость начала расследование в отношении нардепа от добродетели или занятости генпрокурора.

Согласно УПК, сейчас любой следователь или прокурор может начать дело в отношении нардепа (до вступления в силу законопроекта, который депутаты проголосовали 18 декабря).

Еще одной опасной новацией в ЦПК называют требование обязательного присутствия депутата при рассмотрении ходатайств следователей в суде.

В частности, эти ходатайства могут касаться ареста имущества депутата. Соответственно, это имущество нельзя будет арестовать без предупреждения самого парламентария о суде и без его участия в заседании.

Сообщается, что таким образом, ничего не будет мешать депутатам переписать за ночь имущество на родственников, чтобы избежать его ареста. Или же следователю не получится арестовать взятку, которую получил депутат, и был пойман с поличным.

Сейчас такие ходатайства следственный судья может рассматривать при отсутствии фигуранта дела, если есть риск, например, уничтожение документов, имущества или доказательств через осведомленность нардепа-фигуранта с таким ходатайством.
Тэги: Неприкосновенность, депутаты, Рада
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:07:40, Вчера
+1

Зеленые пошли на обман. Надежда народа на перемены рухнула. А как стелили. как стелили.
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