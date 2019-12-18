Комплексне обстеження у лікаря-уролога в клініці «Приватна Проктологія»

Для вчасного виявлення урологічної проблеми та своєчасного лікування урологічних захворювань як чоловіків, так і жінок, звертайтеся на комплексне обстеження у лікаря-уролога до клініки «Приватна Проктологія». Наш медичний центр у місті Житомир пропонує лікування у фахівців з багаторічним досвідом роботи, з використанням виключно сучасного діагностичного обладнання. Ми гарантуємо клієнтам повну конфіденційність і ефективне вирішення урологічних проблем.
Консультацію проводить кваліфікований лікар-уролог Блищик Павло Євстафійович, фахівець вищої категорії з великим досвідом роботи. Уролог нашої клініки володіє практичними навиками УЗД обстежень, що дає можливість при первинній консультації встановити діагноз. Спеціаліст уважно відноситься до кожного клієнта, влучно виявляє причини захворювання та назначає дійові схеми лікування.
Варто звернутися за консультацією, якщо Ви відчули такі симптоми:
- зміна на слизових оболонках і шкірі (лущення, висип, сухість, тріщини);
- наявність больових відчуттів або незвичних виділень;
- проблеми з сечовипусканням (болі, почастішання);
- домішки крові або гною в сечі;
- дискомфорт при статевому акті;
- тяжкість в яєчках;
- підозра на безпліддя;
- порушення еякуляції;
- зниження лібідо;
- слабкість потенції й ерекції та інші.
Страждаєте від цих симптомів? Звертайтеся до лікаря-уролога, аби уникнути важких наслідків. Також, рекомендуємо консультацію та комплексний огляд уролога-андролога чоловікам, старше 45 років, у зв’язку з ризиком розвитку раку передміхурової залози.
Уролог нашої клініки в Житомирі займається лікуванням хвороб, використовуючи сучасні методики лікування, що дозволяють не тільки знизити симптоми, але і повністю позбутися від непростих захворювань. Також лікар володіє широким спектром оперативних втручань в урології.
Завдяки сучасним методикам у клініці «Приватна Проктологія» у Житомирі успішно лікуються:
- запалення сечовивідних шляхів;
- інфекційні захворювання;
- аденома простати;
- хронічний та бактеріальний простатит;
- пієлонефрит;
- нетримання сечі;
- камені в нирках і сечоводах;
- цистит;
- уретрит;
- еректильна дисфункція;
- передчасне сім’явиверження або його затримку.
Комплексне обстеження у лікаря-уролога в клініці «Приватна Проктологія» допоможе виявити хворобу на ранніх стадіях. Експерти своєї справи ретельно і безболісно діагностують і підберуть схему вирішення Вашої ситуації.
Аби не чекати у черзі, пропонуємо попередньо записатись на прийом до уролога. Потрапити до нас можна не тільки в будні, а й у вихідні.
Детальну інформацію про нас можна дізнатися на сайті: www.privateproctology.com
та записатися на консультацію лікаря уролога в Житомирі по телефону: 068 577 12 12