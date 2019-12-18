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АТ «Житомиргаз» святкує «День клієнта» разом зі споживачами     Реклама  

Вчера, 17:59:03 528 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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АТ «Житомиргаз» святкує «День клієнта» разом зі споживачами

Напередодні Різдвяних та новорічних свят АТ «Житомиргаз» вже традиційно проводить свято - День клієнта. З 16 по 20 грудня чекаємо наших споживачів у Центрі обслуговування клієнтів. Взяти участь в заході та отримати приємні подарунки зможуть всі споживачі газу – клієнти ЦОК Житомира, Коростеня, Новоград-Волинського та Малина.

Весь тиждень святкування на клієнтів-споживачів газу чекають розіграші подарунків та призи.

Зокрема, кожен споживач, який зареєструється у Особистому кабінеті в Центрах обслуговування 19 грудня бере участь у розіграші смартфону. 

Всі споживачі, які в період з 16 по 20 грудня відвідають центри обслуговування клієнтів, отримають солодкий подарунок, фірмові наклейки, брендовану чашку. А маленькі відвідувачі зможуть розмалювати новорічну прикрасу своїми руками та подарувати її своїм рідним.

«День клієнта – це чудова нагода подякувати нашим гостям та розповісти про сучасні газові онлайн-сервіси, які допомагають економити час. Цього тижня ми «по-своєму» вітаємо наших споживачів із прийдешніми новорічними святами та даруємо їм приємні подарунки», - розповідає начальник управління клієнтського сервісу Сергій Пікуль.











 

Тэги: газ
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Комментариев: 1
Dimm
1 Димм (Dimm)   • 19:27:40, Вчера
+2

"Напередодні Різдвяних та новорічних свят АТ «Житомиргаз» вже традиційно проводить свято - День клієнта. З 16 по 20 грудня чекаємо наших споживачів у Центрі обслуговування клієнтів. Взяти участь в заході та отримати приємні подарунки зможуть всі споживачі газу" -
-Так уже отримали подарунки: всі споживачі газу в січні 2020р. отримають окремі рахунки за спожитий газ и за послуги з доставки газу. Більше рахунків - більше комісій
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