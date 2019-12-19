Более 400 человек рискуют остаться без работы из-за полной остановки Житомирского ликеро-водочного

«По данным на сегодня с 1 января предприятие остановится. С октября заводы не работали два месяца. Работники уже четыре раза проводили общее собрание профкома и выражали недоверие руководству. Впрочем все напрасно. Сейчас работникам не выплачена заработная плата частично за октябрь, полностью за ноябрь. Учитывая декабрьскую зарплату задолженность по зарплате составляет 12 млн грн. По акцизу задолженность достигла 9 млн грн, по комплектующим - 15 млн грн. Если на начало декабря мы могли справиться с ситуацией за свой счет, то на сегодня собственных денег. ПриватБанку по овердрафту уже задолжали 7 млн ​​грн и со вторника банк блокирует счет предприятия. Так, с 1 января 436 работников завода станут безработными», - рассказал руководитель юридического отдела.