С 1 января остановится работа Житомирский ликеро-водочного завода и Чудновского спиртового завода. Из-за этого более 400 работников предприятий станут безработными.
Об этом 18 декабря во время сессии областного совета сообщил руководитель юридического отдела ГП «Житомирский ликеро-водочный завод», передает Житомир лайф
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«По данным на сегодня с 1 января предприятие остановится. С октября заводы не работали два месяца. Работники уже четыре раза проводили общее собрание профкома и выражали недоверие руководству. Впрочем все напрасно. Сейчас работникам не выплачена заработная плата частично за октябрь, полностью за ноябрь. Учитывая декабрьскую зарплату задолженность по зарплате составляет 12 млн грн. По акцизу задолженность достигла 9 млн грн, по комплектующим - 15 млн грн. Если на начало декабря мы могли справиться с ситуацией за свой счет, то на сегодня собственных денег. ПриватБанку по овердрафту уже задолжали 7 млн грн и со вторника банк блокирует счет предприятия. Так, с 1 января 436 работников завода станут безработными», - рассказал руководитель юридического отдела.
Заслушав представителя Житомирского ликеро-водочного завода депутаты проголосовали за обращение к Президенту, Кабмину и всем касательным инстанциям относительно решения данной ситуации, сложившейся на предприятии.
Как сообщалось, на Житомирском ликеро-водочном заводе сложилась критическая ситуация
: с конца октября предприятие не получает спирт для изготовления продукции, производство сократилось, а рабочие уже имеют долги по зарплате. 27 ноября на внеочередной сессии депутаты Житомирского горсовета обратились к президенту, Кабмину и руководству Государственного управления делами и попросили стабилизировать ситуацию на предприятии
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Более 400 человек рискуют остаться без работы из-за полной остановки Житомирского ликеро-водочного
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