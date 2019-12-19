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Житомирян приглашают сегодня на открытие главной новогодней елки города

Сегодня, 12:10:21 63 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян приглашают сегодня на открытие главной новогодней елки города

 19 декабря, в День Святого Николая, на площади имени Королева состоится торжественное зажжение главной новогодней елки Житомира. Взрослых и детей приглашают на праздничное действо, которое начнется в 19:00.

Жителей и гостей Житомира ждет театрализованное зажжения главной новогодней елки, а также встреча со Святым Николаем. Изюминкой празднования станет концерт группы "Мандры".

Также в 18:00 на Михайловской запылает праздничная иллюминация, прозвучат рождественские композиции от оркестра и пройдет концерт воскресных школ.

Открытие главной новогодней елки станет началом цикла мероприятий, которые пройдут в Житомире к празднику Нового Года и Рождеству. С подробной программой празднования можно ознакомиться по ссылке.

Главным новогодне-рождественским деревом города стала голубая ель высотой 17 метров. Как елочку устанавливали в центре Житомир смотрите здесь.
Тэги: ёлка, новый год, праздник, Житомир
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