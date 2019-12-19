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2019 » Декабрь » 1914:23:44

Подарункові сертифікати BRO тепер у ТРЦ «Глобал» і ЦУМ     Реклама  

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Подарункові сертифікати BRO тепер у ТРЦ «Глобал» і ЦУМ

 Ви кожного року бігаєте по магазинам і шукаєте новорічні подарунки для друзів та родини? Подаруйте їм емоцію та радість! Речі ніколи не замінять справжніх відчуттів: романтики релаксу або адреналіну. Спробуйте цього року подарувати щось особливе. Discount Shop BRO пропонує величезний вибір подарункових сертифікатів для дівчат, чоловіків та дітей. 

Ми попіклувались про ваш комфорт і тепер ви можете купувати подарункові сертифікати не лише у нашому інтернет-магазині bro.zt.ua, а й в мережі кав'ярень “КАПКА”:
 

ТРЦ “Глобал”


 

ЦУМ 


 

Бізнес центр “Глобал”



Тут ви можете і обрати подарунок за приємною ціною, і насолодитись смачною кавою.

У будь-який день з 09:00 до 20:00 ви можете завітати до мережі кав`ярень “КАПКА” та обрати подарунковий сертифікат. Ми з радістю допоможемо вам з вибором. 

Discount Shop BRO пропонує широкий асортимент подарункових сертифікатів на:
 
  • масаж і спа;
  • ресторани;
  • йога;
  • танці;
  • фітнес;
  • TRX;
  • crossfit;
  • тренажерні зали; 
  • тату;
  • квест-кімнати;
  • зоопарки;
  • англійська мову для дітей;
  • розвиток інтелекту для дітей.

Завітайте до нас:
 
  1. ТРЦ “Глобал”  вхід зі сторони магазину “Comfy”. 
  2. ЦУМ на 1 поверсі біля сходів.
  3. Бізнес-центр “Глобал” на 1 поверсі біля входу

Також, при купівлі будь-якого сертифікату на вас чекає приємний бонус - ЗНИЖКИ ДО 20%. Заходьте до точок продажу у мережу кав’ярень “КАПКА” та переконайтесь у цьому. І, до речі, знижки на подарункові сертифікати діють не лише перед Новим Роком. 

Чекаємо вас з гарним новорічним настроєм! 
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Комментариев: 1
telefon
1 джавахарлал нюру (telefon)   • 18:07:30, Сегодня
0

Написано, что это новость в рубрике "Общество", а это - рыглама...
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