Подарункові сертифікати BRO тепер у ТРЦ «Глобал» і ЦУМ

Ви кожного року бігаєте по магазинам і шукаєте новорічні подарунки для друзів та родини? Подаруйте їм емоцію та радість! Речі ніколи не замінять справжніх відчуттів: романтики релаксу або адреналіну. Спробуйте цього року подарувати щось особливе. Discount Shop BRO
пропонує величезний вибір подарункових сертифікатів для дівчат, чоловіків та дітей.
Ми попіклувались про ваш комфорт і тепер ви можете купувати подарункові сертифікати не лише у нашому інтернет-магазині bro.zt.ua
, а й в мережі кав'ярень “КАПКА”:
ТРЦ “Глобал”
ЦУМ
Бізнес центр “Глобал”
Тут ви можете і обрати подарунок за приємною ціною, і насолодитись смачною кавою.
У будь-який день з 09:00 до 20:00 ви можете завітати до мережі кав`ярень “КАПКА” та обрати подарунковий сертифікат. Ми з радістю допоможемо вам з вибором.
Discount Shop BRO
пропонує широкий асортимент подарункових сертифікатів на:
- масаж і спа;
- ресторани;
- йога;
- танці;
- фітнес;
- TRX;
- crossfit;
- тренажерні зали;
- тату;
- квест-кімнати;
- зоопарки;
- англійська мову для дітей;
- розвиток інтелекту для дітей.
Завітайте до нас:
- ТРЦ “Глобал” вхід зі сторони магазину “Comfy”.
- ЦУМ на 1 поверсі біля сходів.
- Бізнес-центр “Глобал” на 1 поверсі біля входу
Також, при купівлі будь-якого сертифікату на вас чекає приємний бонус - ЗНИЖКИ ДО 20%. Заходьте до точок продажу у мережу кав’ярень “КАПКА” та переконайтесь у цьому. І, до речі, знижки на подарункові сертифікати діють не лише перед Новим Роком.
Чекаємо вас з гарним новорічним настроєм!