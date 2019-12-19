В Житомирской области грузовик столкнулся с микроавтобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили три человека. Как стало известно "Журналу Житомира
", ДТП произошло в Коростенском районе на 152 км автодороги Киев-Ковель.
"Водитель автомобиля КАМАЗ, 44-летний житель Киевской области, двигаясь в направлении г. Ковеля, на перекрестке столкнулся с автомобилем Volkswagen Crafter под управлением 44-летнего гражданина Молдовы, который двигался в направлении г. Житомира"
, - информирует ГУ Нацполиции Житомирщины.
Травмы получили двое пассажиров микроавтобуса, 34-летний и 50-летняя граждане Молдовы, и водитель грузовика. Им была оказана медицинская помощь.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 УК, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.
На Житомирщине КамАЗ протаранил микроавтобус, есть пострадавшие. ФОТО