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На Житомирщине КамАЗ протаранил микроавтобус, есть пострадавшие. ФОТО

Сегодня, 16:18:10 598 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине КамАЗ протаранил микроавтобус, есть пострадавшие. ФОТО

 В Житомирской области грузовик столкнулся с микроавтобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили три человека. Как стало известно "Журналу Житомира", ДТП произошло в Коростенском районе на 152 км автодороги Киев-Ковель.

"Водитель автомобиля КАМАЗ, 44-летний житель Киевской области, двигаясь в направлении г. Ковеля, на перекрестке столкнулся с автомобилем Volkswagen Crafter под управлением 44-летнего гражданина Молдовы, который двигался в направлении г. Житомира", - информирует ГУ Нацполиции Житомирщины.

Травмы получили двое пассажиров микроавтобуса, 34-летний и 50-летняя граждане Молдовы, и водитель грузовика. Им была оказана медицинская помощь.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 УК, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.



Тэги: камаз, дтп, Житомирщина
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