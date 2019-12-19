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Для сохранения редких растений на Житомирщине создали новые ландшафтные заказники

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Для сохранения редких растений на Житомирщине создали новые ландшафтные заказники

 В Житомирской области создали новые ландшафтные заказники местного значения «Урочище возле трех дубов» и «Яроповицкий». Такие решения приняли 18 декабря депутаты Житомирского областного совета.

Заказник «Урочище возле трех дубов» площадью 10,8 га расположен в Пищовском лесничестве в Новоград-Волынском районе. 
 

«Территория заказника представляет собой открытую заболоченную пойму р. Кропивня - правого притока р. Корчик. Примерно половину площади открытых болот в заказнике занимают заросли осоки побережной и осоки островидной», - разъясняет главный лесничий лесхоза Георгий Юзвинский.


Приоритетом охраны в заказнике является ландшафт открытой поймы малой реки Кропивня и популяции видов растений, занесенных в Красную и Зеленую книги Украины: пальчатокоренника мясо-красного и кувшинки желтой.

Заказник «Яроповицкий» занимает 10,8 га площади в Андрушевском районе. Его территория - это естественная балка среди полей длиной около 1300 м, шириной 300-500 м, глубиной 30 м, борта которой искусственно залесены сосновыми культурами.

Приоритетами охраны в заказнике является сохранение лесостепного ландшафта, участков щелочно-степной растительности, популяции регионально редкого вида - колокольчиков сибирских и археологического памятника-древнерусского городища Ярополка.
Тэги: природа, Житомирская область, заказник
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