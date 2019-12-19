В Житомирской области создали новые ландшафтные заказники местного значения «Урочище возле трех дубов» и «Яроповицкий». Такие решения приняли 18 декабря депутаты Житомирского областного совета.
Заказник «Урочище возле трех дубов» площадью 10,8 га расположен в Пищовском лесничестве в Новоград-Волынском районе.
«Территория заказника представляет собой открытую заболоченную пойму р. Кропивня - правого притока р. Корчик. Примерно половину площади открытых болот в заказнике занимают заросли осоки побережной и осоки островидной», - разъясняет главный лесничий лесхоза Георгий Юзвинский.
Приоритетом охраны в заказнике является ландшафт открытой поймы малой реки Кропивня и популяции видов растений, занесенных в Красную и Зеленую книги Украины: пальчатокоренника мясо-красного и кувшинки желтой.
Заказник «Яроповицкий» занимает 10,8 га площади в Андрушевском районе. Его территория - это естественная балка среди полей длиной около 1300 м, шириной 300-500 м, глубиной 30 м, борта которой искусственно залесены сосновыми культурами.
Приоритетами охраны в заказнике является сохранение лесостепного ландшафта, участков щелочно-степной растительности, популяции регионально редкого вида - колокольчиков сибирских и археологического памятника-древнерусского городища Ярополка.
Для сохранения редких растений на Житомирщине создали новые ландшафтные заказники