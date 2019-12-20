Вчера, 19 декабря, во время празднования Дня Святого Николая, вандалы повредили четыре елки, которые украшали главную пешеходную улицу Житомира.
Об этом утром, 20 декабря, сообщил Житомирский городской совет.
"Уважаемые житомиряне и гости города давайте ценить то, что имеем, а не разрушать! Мы призываем вас реагировать на подобные вандальные поступки, свидетелей сообщать в полицию, ведь только так мы совместно сможем предотвратить их повторение!", - призывает мэрия.
И.о. директора коммунального предприятия "Зеленбуд" рассказал сайту Вголос.Zt
, что по данному факту коммунальщики будут обращаться в полицию.
"Мы уже обратились к нашему городскому информационному центру, который обслуживает камеры наблюдения, чтобы установить личности людей, которые это сделали. Далее будем обращаться в полицию, чтобы виновные возместили городу нанесены убытки"
, - прокомментировал Александр Волокита.
В Житомире вандалы поломали ёлки, которые украшали Михайловскую. ФОТО
И каждый раз заламываются руки, возмущениям нет предела и что У НАС за люди блабла...
Вместо придумать что-то противовандальное или хотябы повесить табличку "ведеться відеоспостереження".. ну или и правду камеры поставить по всей мехалке.
Свиночеловек не понимает понятий "совесть", "закон", "порядок".
Свиночеловек понимаеть только боль и наказание, реальная угроза штрафа размером в ЗП действует отлично.
Увы, полиция у нас работает крайне неэффективно, поэтому свинолюди не боятся наказания, да и теперешние штрафы смехотворно низкие.
Результат - за окном.
не работает вообще.
работает неотвратимость наказания, а не его размер или возможность
СЛАВА УКРАЇНІ!!! ВАНДАЛАМ СЛАВА!!!