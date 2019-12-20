Журнал Житомир инфо

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2019 » Декабрь » 2010:57:17

В Житомире вандалы поломали ёлки, которые украшали Михайловскую. ФОТО

Сегодня, 11:07:17 1023 15 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире вандалы поломали ёлки, которые украшали Михайловскую. ФОТО

 Вчера, 19 декабря, во время празднования Дня Святого Николая, вандалы повредили четыре елки, которые украшали главную пешеходную улицу Житомира.

Об этом утром, 20 декабря, сообщил Житомирский городской совет.
 

"Уважаемые житомиряне и гости города давайте ценить то, что имеем, а не разрушать! Мы призываем вас реагировать на подобные вандальные поступки, свидетелей сообщать в полицию, ведь только так мы совместно сможем предотвратить их повторение!", - призывает мэрия.


И.о. директора коммунального предприятия "Зеленбуд" рассказал сайту Вголос.Zt, что по данному факту коммунальщики будут обращаться в полицию.

"Мы уже обратились к нашему городскому информационному центру, который обслуживает камеры наблюдения, чтобы установить личности людей, которые это сделали. Далее будем обращаться в полицию, чтобы виновные возместили городу нанесены убытки", - прокомментировал Александр Волокита.







Тэги: елки, Житомир, Михайловская, вандалы
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Комментариев: 15
Олена2807
1 Олена (Олена2807)   • 11:13:08, Сегодня
+10

Дикуни.
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 11:26:19, Сегодня
-3

Рука Москвы
Vlad-Zt
12 Vladimir (Vlad-Zt)   • 12:56:13, Сегодня
-2

Тута всё страшнее: у в Житомир были таки засланы специально подготовленные агенты ФСБ и ГРУ именно с целью поламания ёлочек на Михайловской
Provocateur
15 Agent Provocateur (Provocateur)   • 13:07:04, Сегодня
-1

Чийсь внутрішній свинопес відчув себе на дні ВДВ, а фонтани вже не працюють.
BADMAD
3 Денис (BADMAD)   • 11:51:10, Сегодня
+4

Кто то говорил что будет караулить ледяные фигуры тут надо все караулить!
Dmitry
4 Dmitry (Dmitry)   • 11:52:50, Сегодня
+6

В случае, если удастся взять за жопу, город обязан выставлять моральный ущерб 1 к 1000 на каждую гривну физического убытка. Чтоб уродам было очень больно финансово. И не ради выгоды, а потому что надо воспитывать - закон и порядок надо уважать.
aptik
5 Артем (aptik)   • 12:22:18, Сегодня
0

Тогда те кто закупает елки, начнут сами их ломать, чтобы выгоду еще больше получить.
Mykhailo
9 Михаил (Mykhailo)   • 12:40:58, Сегодня
+2

Нелогично. Штраф сломавшего идёт не производителю, а в казну.
galapagos
6 Джордж (galapagos)   • 12:32:24, Сегодня
+2

Ежики кололись плакали но продолжали жрать кактусы....

И каждый раз заламываются руки, возмущениям нет предела и что У НАС за люди блабла...

Вместо придумать что-то противовандальное или хотябы повесить табличку "ведеться відеоспостереження".. ну или и правду камеры поставить по всей мехалке.
SlavaNibiru
7 Святослав (SlavaNibiru)   • 12:38:54, Сегодня
+3

І ТИ ПОПАВ У КУГУТВІЛЬ
Mykhailo
8 Михаил (Mykhailo)   • 12:40:19, Сегодня
+3

Свиночеловеку неприятно, когда вокруг чисто и красиво.
Свиночеловек не понимает понятий "совесть", "закон", "порядок".
Свиночеловек понимаеть только боль и наказание, реальная угроза штрафа размером в ЗП действует отлично.
Увы, полиция у нас работает крайне неэффективно, поэтому свинолюди не боятся наказания, да и теперешние штрафы смехотворно низкие.
Результат - за окном.
pushistik13
11 Пушистик (pushistik13)   • 12:55:50, Сегодня
0

"реальная угроза штрафа"

не работает вообще.
работает неотвратимость наказания, а не его размер или возможность
Месть_королевы_Анны
10 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 12:44:54, Сегодня
+1

Гребаная кугутня, как же ты уже задолбала.
Vlad-Zt
13 Vladimir (Vlad-Zt)   • 13:03:37, Сегодня
+1

Житомир - європейське місто! Україна - це Європа!
СЛАВА УКРАЇНІ!!! ВАНДАЛАМ СЛАВА!!!
Provocateur
14 Agent Provocateur (Provocateur)   • 13:05:53, Сегодня
-1

... Росія - улус Золотої Орди. Путін - гей та педофіл. ;)
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