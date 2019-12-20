В Житомире вандалы поломали ёлки, которые украшали Михайловскую. ФОТО

"Уважаемые житомиряне и гости города давайте ценить то, что имеем, а не разрушать! Мы призываем вас реагировать на подобные вандальные поступки, свидетелей сообщать в полицию, ведь только так мы совместно сможем предотвратить их повторение!", - призывает мэрия.