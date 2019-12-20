Журнал Житомир инфо

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2019 » Декабрь » 2011:33:09

Пьяный мужчина поставил на уши спецслужбы, «заминировав» школу в Житомире

Сегодня, 11:39:09 397 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пьяный мужчина поставил на уши спецслужбы, «заминировав» школу в Житомире

 19 декабря в полицию поступило сообщение о "заминировании" одной из школ Житомира. Автором ложного сообщения оказался житомирянин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Около 12.45 на телефонную линию "102" поступило анонимное сообщение о якобы заложенной взрывчатке в одной из житомирских школ. Сразу же после получения тревожной информации к общеобразовательному учреждению выехали следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского отдела полиции, работники взрывотехнической службы и представители других правоохранительных ведомств и экстренных служб", - говорится в сообщении.


Полицейские ограничили доступ в помещение школы и к потенциально опасной территории вокруг. Из здания были эвакуированы около 600 человек. Никаких взрывных устройств или предметов, которые могли бы представлять угрозу для людей, в школе обнаружено не было.

Правоохранители провели ряд специальных мероприятий и быстро установили личность псевдоминера. Им оказался 32-летний житель Житомира. На момент прибытия правоохранителей в его дом мужчина находился в нетрезвом состоянии и четко объяснить мотивы совершения тревожного звонка не смог.

Нетрезвая выходка может обернуться для мужчины заключением на предусмотренный законом срок от 2 до 6 лет.
Тэги: полиция, Житомир, минирование, школа
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Комментариев: 4
galapagos
1 Джордж (galapagos)   • 12:27:41, Сегодня
0

Вовремя чувак позвонил. В раде приняли закон об обязательной конфискации имущества и до 8 лет подумать.
Месть_королевы_Анны
2 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 12:48:51, Сегодня
0

Законы в Украине не исполняются.
melan
3 melan (melan)   • 13:36:17, Сегодня
0

для него исполнят
bender123
4 vasya (bender123)   • 13:44:22, Сегодня
0

беда какраз в том чт в статье одно слово все определяет.. посутя является корнем проблемы.. и слово это вот тут: "Нетрезвая выходка может обернуться".. слово это "может".. именно изза того что можно избежать наказания шниры накидываются и развлекаются по тлефону..
за ложные минирования обязательно должно наступать заключение в колонию.. 100% случаев всех когда выявили и поймали. и про это надо доносить в средствах массовой информации.. тогда и проблема начнет сходить на нет.
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