Пьяный мужчина поставил на уши спецслужбы, «заминировав» школу в Житомире

"Около 12.45 на телефонную линию "102" поступило анонимное сообщение о якобы заложенной взрывчатке в одной из житомирских школ. Сразу же после получения тревожной информации к общеобразовательному учреждению выехали следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского отдела полиции, работники взрывотехнической службы и представители других правоохранительных ведомств и экстренных служб", - говорится в сообщении.