Пьяный мужчина поставил на уши спецслужбы, «заминировав» школу в Житомире

19 декабря в полицию поступило сообщение о "заминировании" одной из школ Житомира. Автором ложного сообщения оказался житомирянин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Около 12.45 на телефонную линию "102" поступило анонимное сообщение о якобы заложенной взрывчатке в одной из житомирских школ. Сразу же после получения тревожной информации к общеобразовательному учреждению выехали следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского отдела полиции, работники взрывотехнической службы и представители других правоохранительных ведомств и экстренных служб", - говорится в сообщении.
Полицейские ограничили доступ в помещение школы и к потенциально опасной территории вокруг. Из здания были эвакуированы около 600 человек. Никаких взрывных устройств или предметов, которые могли бы представлять угрозу для людей, в школе обнаружено не было.
Правоохранители провели ряд специальных мероприятий и быстро установили личность псевдоминера. Им оказался 32-летний житель Житомира. На момент прибытия правоохранителей в его дом мужчина находился в нетрезвом состоянии и четко объяснить мотивы совершения тревожного звонка не смог.
Нетрезвая выходка может обернуться для мужчины заключением на предусмотренный законом срок от 2 до 6 лет.
за ложные минирования обязательно должно наступать заключение в колонию.. 100% случаев всех когда выявили и поймали. и про это надо доносить в средствах массовой информации.. тогда и проблема начнет сходить на нет.