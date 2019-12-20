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2019 » Декабрь » 2012:48:40

Прокуратура требует усилить меру пресечения для следователя полиции, которая попалась на взятке

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Прокуратура требует усилить меру пресечения для следователя полиции, которая попалась на взятке

 Прокуратура Житомирской области настаивает на мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста следователю полиции, подозреваемой в получении неправомерной выгоды.

Как сообщалось ранее, 16 декабря следователя полиции разоблачили при получении неправомерной выгоды в размере 1000 долларов США, за которую она пообещала фигуранту дела вернуть автомобиль с поддельными номерами и агрегатами, а уголовное производство в отношении него закрыть.

В ходе досудебного расследования женщине сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.

Хмельницкий горрайонный суд отстранил от должности следователя полиции сроком на 58 дней. 

Также постановлением суда применено подозреваемой мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток, которое прокуратура оспаривает в апелляционной инстанции.
Тэги: взятка, полиция, Следователь, прокуратура
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