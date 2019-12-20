Прокуратура Житомирской области настаивает на мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста следователю полиции, подозреваемой в получении неправомерной выгоды.
Как сообщалось ранее, 16 декабря следователя полиции разоблачили при получении неправомерной выгоды
в размере 1000 долларов США, за которую она пообещала фигуранту дела вернуть автомобиль с поддельными номерами и агрегатами, а уголовное производство в отношении него закрыть.
В ходе досудебного расследования женщине сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.
Хмельницкий горрайонный суд отстранил от должности следователя полиции сроком на 58 дней.
Также постановлением суда применено подозреваемой мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток, которое прокуратура оспаривает в апелляционной инстанции.
Прокуратура требует усилить меру пресечения для следователя полиции, которая попалась на взятке