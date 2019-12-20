Журнал Житомир инфо

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2019 » Декабрь » 2015:56:52

Частные перевозчики заявили, что не хотят платить за аренду валидаторов

Сегодня, 16:12:52 1221 13 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Частные перевозчики заявили, что не хотят платить за аренду валидаторов

 Не успел исполнительный комитет городского совета принять решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Житомира, как частные перевозчики уже недовольны некоторыми условиями и отказываются платить за аренду валидаторов.

Об этом 20 декабря в городском совете говорили на рабочей встрече с перевозчиками, ведь главным условием повышения стоимости проезда является наличие электронного устройства для учета пассажиров, передает Житомир инфо.
 

«Мы были у мэра и с ним согласовали, что это будет 5%, никакой абонплаты и обслуживание валидатора перевозчики платить не будут. Объясняю почему: каждый из нас платит налоги в городской бюджет, за средства городского бюджета были закуплены валидаторы, которые передали в коммунальное предприятие, теперь коммунальное предприятие за наши деньги сдает нам их в аренду. Я выражаю мнение каждого из нас (перевозчиков) - мы не согласны платить за аренду, только 5% с билета», - отметила частный перевозчик Татьяна Иваницкая.


Объяснять необходимость оплаты взялся заместитель мэра Дмитрий Ткачук, который до 21 декабря работает на этой должности.
 

«Вам объясняют: для того, чтобы работали какие-то дополнительные опции, есть дополнительные усилия, дополнительные услуги, которые предоставляются. Для того, чтобы осуществлялись безналичные платежи проходили банковские карточки, «Карточки житомирянина», есть комиссионные банка, платежных систем - это о 5%. Для того, чтобы работал сервер, чтобы обслуживали физически оборудование, чтобы делали отчеты - это работают люди, платится за интернет, за электроэнергию. И это идет обслуживание системы, другая опция. Для того, чтобы у вас был валидатор, его нужно либо купить, либо арендовать. Три опции - три платежа», - сказал Дмитрий Ткачук.




В итоге, перевозчикам пообещали найти средства на возмещение перевозки льготников. А вот кто и сколько будет платить за обслуживание и аренду валидатора, так и не решили. Договорились вернуться к этому вопросу на следующей неделе.

«Думаю до 10 числа (января) мы примем решение о порядке возмещения. Вопрос - когда будет следующая сессия для того, чтобы предусмотреть средства на возмещение за льготную перевозку в программе и в бюджете. Единственный вопрос остается - это стоимость обслуживания одного валидатора. Еще раз повторяю, без введения валидаторов тариф подниматься не будет», - отметил Константин Пидпокровный, начальник управления транспорта.

Как сообщал «Журнал Житомира», с 10-го января 2020 года стоимость проезда в городских маршрутках составит 7 гривен. При оплате банковской картой - 6 гривен. При отсутствии или неисправности валидатора в маршрутном автобусе стоимость проезда составит 3 гривны.
Тэги: перевозчики, Житомир, валидатор, маршрутки
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Комментариев: 13
Месть_королевы_Анны
1 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 16:22:25, Сегодня
+19

Значит с 10 января проезд по 3 грн. И вообще, топливо подешевело, с какого уя поднимать цены в этих тарантайках? Не нравится нормальная цена за проезд, издуйте к е..еням. Хули вы вцепились за эти маршруты, если вам это так не выгодно. Уже зае..али вы город своими рожами, дайте другим, нормальным, работать.
abraziff
2 Rostik Chvarkov (abraziff)   • 16:45:39, Сегодня
+14

И я говорю: бесхребетная власть, вы должны диктовать условия, не нравиться, разрывайте договора и освобождайте место для новых перевозчиков, которые придут с новыми автобусами и их все будет устраивать.
Если текущие перевозчики ничего не хотят менять и обновлять автопарк, то опустить стоимость проезда для этих скотовозок до 3х грн.
melan
3 melan (melan)   • 16:50:19, Сегодня
+6

Вот и сказочке конец, на котором перевозчики вертели городскую власть.
Jafar_bei
4 Allex (Jafar_bei)   • 16:58:37, Сегодня
+12

ну поставят они валидаторы(пофиг с какими условиями), а водители, как не давали билеты(все помнят, надеюсь) в прошлый этап введения валидаторов, так и не будут давать в этот раз.
Снова будут возмущаться, что невозможно тыкать сардельками в кнопки, рулить, курить и трындеть по телефону и конечно отругиваться с теми пассажирами, которые требуют билеты.
Месть_королевы_Анны
5 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 18:11:12, Сегодня
+6

Валидаторы они не поставят. Распечатают на А4 инфу, что решением горсовета с 10 января 2020 года установлена плата за проезд 7 грн. и всё. На требования платить по карточке, карточке житомирянина или 3 грн. за проезд без валидатора в маршрутке, кугут за рулём будет визжать, что ничего такого он не знает, хозяин ему ничего не говорил, что "этот вопрос еще решается" и т.д. И все это со временем схавают, как схавали, когда поднимали стоимость проезда до 5 грн.
Mira
6 Irina (Mira)   • 18:44:32, Сегодня
+2

Наш народ в своем большинстве такого и заслуживает.Привыкли быть рабами. Когда подняли плату за проезд до 5 грн и выдали валидаторы , то наш народ боялся просить билеты,им было стыдно. Просто мне пришлось с этим столкнуться. Я потребовала билет с валидатора у водителя,он стал визжать,что я его нервирую и т.д. Многие кричали - как мне не стыдно требовать билет,человек за рулем,а я его нервирую и т.д. И НИКТО не сказал ни слова в мою защиту, и тем более не просил билет,хотя зашло много людей.
Так что и сейчас никто ничего требовать не будет,молча проглотят и будут платить как им скажут.
telefon
8 джавахарлал нюру (telefon)   • 18:54:05, Сегодня
0

Боюсь, что так и будет.
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 18:58:31, Сегодня
+2

Грэта не одобряет бумажные билетики, да.
не взял билет - спас дерево
Dimm
12 Димм (Dimm)   • 21:58:52, Сегодня
-1

"наш народ боялся просить билеты,им было стыдно"- билеты никто не просит потому, что они никому не нужны. А если бы был контроль, то брали бы.
BADMAD
10 Денис (BADMAD)   • 21:14:11, Сегодня
0

та в тупую просто расплачиваться карточкой принцыпиально!
Dimm
13 Димм (Dimm)   • 22:00:31, Сегодня
0

Ну, принципиальных не так уж и много наберется.
predi
7 predi (predi)   • 18:48:31, Сегодня
0

Валідатори маршрутники бояться як вогню тому пішли на попятну обравши будь-який привід.
Якщо тільки валідатори запрацюють і почнуть видавати реальні цифри будуть розкриті всі карти і міф про нерентабельність розсиплеться як картковий будиночок.
Ось в чому причина.
Mira
11 Irina (Mira)   • 21:17:05, Сегодня
+1

У власти еще должно быть желание изучить данные с валидаторов. А желание им отрегулируют маршрутчики. Так что ничего не изменится,просто пускают пыль в глаза людям.
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