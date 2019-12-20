Частные перевозчики заявили, что не хотят платить за аренду валидаторов

Не успел исполнительный комитет городского совета принять решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Житомира, как частные перевозчики уже недовольны некоторыми условиями и отказываются платить за аренду валидаторов.
Об этом 20 декабря в городском совете говорили на рабочей встрече с перевозчиками, ведь главным условием повышения стоимости проезда
является наличие электронного устройства для учета пассажиров, передает Житомир инфо
.
«Мы были у мэра и с ним согласовали, что это будет 5%, никакой абонплаты и обслуживание валидатора перевозчики платить не будут. Объясняю почему: каждый из нас платит налоги в городской бюджет, за средства городского бюджета были закуплены валидаторы, которые передали в коммунальное предприятие, теперь коммунальное предприятие за наши деньги сдает нам их в аренду. Я выражаю мнение каждого из нас (перевозчиков) - мы не согласны платить за аренду, только 5% с билета», - отметила частный перевозчик Татьяна Иваницкая.
Объяснять необходимость оплаты взялся заместитель мэра Дмитрий Ткачук
, который до 21 декабря работает на этой должности.
«Вам объясняют: для того, чтобы работали какие-то дополнительные опции, есть дополнительные усилия, дополнительные услуги, которые предоставляются. Для того, чтобы осуществлялись безналичные платежи проходили банковские карточки, «Карточки житомирянина», есть комиссионные банка, платежных систем - это о 5%. Для того, чтобы работал сервер, чтобы обслуживали физически оборудование, чтобы делали отчеты - это работают люди, платится за интернет, за электроэнергию. И это идет обслуживание системы, другая опция. Для того, чтобы у вас был валидатор, его нужно либо купить, либо арендовать. Три опции - три платежа», - сказал Дмитрий Ткачук.
В итоге, перевозчикам пообещали найти средства на возмещение перевозки льготников. А вот кто и сколько будет платить за обслуживание и аренду валидатора, так и не решили. Договорились вернуться к этому вопросу на следующей неделе.
«Думаю до 10 числа (января) мы примем решение о порядке возмещения. Вопрос - когда будет следующая сессия для того, чтобы предусмотреть средства на возмещение за льготную перевозку в программе и в бюджете. Единственный вопрос остается - это стоимость обслуживания одного валидатора. Еще раз повторяю, без введения валидаторов тариф подниматься не будет»
, - отметил Константин Пидпокровный, начальник управления транспорта.
Как сообщал «Журнал Житомира
», с 10-го января 2020 года стоимость проезда в городских маршрутках составит 7 гривен
. При оплате банковской картой - 6 гривен. При отсутствии или неисправности валидатора в маршрутном автобусе стоимость проезда составит 3 гривны.
Если текущие перевозчики ничего не хотят менять и обновлять автопарк, то опустить стоимость проезда для этих скотовозок до 3х грн.
Снова будут возмущаться, что невозможно тыкать сардельками в кнопки, рулить, курить и трындеть по телефону и конечно отругиваться с теми пассажирами, которые требуют билеты.
Так что и сейчас никто ничего требовать не будет,молча проглотят и будут платить как им скажут.
не взял билет - спас дерево
Якщо тільки валідатори запрацюють і почнуть видавати реальні цифри будуть розкриті всі карти і міф про нерентабельність розсиплеться як картковий будиночок.
Ось в чому причина.