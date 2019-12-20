Частные перевозчики заявили, что не хотят платить за аренду валидаторов

«Мы были у мэра и с ним согласовали, что это будет 5%, никакой абонплаты и обслуживание валидатора перевозчики платить не будут. Объясняю почему: каждый из нас платит налоги в городской бюджет, за средства городского бюджета были закуплены валидаторы, которые передали в коммунальное предприятие, теперь коммунальное предприятие за наши деньги сдает нам их в аренду. Я выражаю мнение каждого из нас (перевозчиков) - мы не согласны платить за аренду, только 5% с билета», - отметила частный перевозчик Татьяна Иваницкая.

«Вам объясняют: для того, чтобы работали какие-то дополнительные опции, есть дополнительные усилия, дополнительные услуги, которые предоставляются. Для того, чтобы осуществлялись безналичные платежи проходили банковские карточки, «Карточки житомирянина», есть комиссионные банка, платежных систем - это о 5%. Для того, чтобы работал сервер, чтобы обслуживали физически оборудование, чтобы делали отчеты - это работают люди, платится за интернет, за электроэнергию. И это идет обслуживание системы, другая опция. Для того, чтобы у вас был валидатор, его нужно либо купить, либо арендовать. Три опции - три платежа», - сказал Дмитрий Ткачук.