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На Житомирщине автомобиль вылетел с дороги в водоем: водитель не выжил

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На Житомирщине автомобиль вылетел с дороги в водоем: водитель не выжил

 В Радомышльском районе Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб молодой мужчина. ДТП произошло 23 декабря на 118 км автодороги Овруч - Малин - Кочеров.

Об этом сообщили "Журналу Житомира" в ГУ Нацполиции Житомирщины.
 

"Вблизи с. Мала Рача Радомышльского района водитель автомобиля Audi 80, 27-летний житель райцентра, на закругленном участке дороги не справился с управлением, съехал за пределы проезжей части и машина попала в водоем", - говорится в сообщении.


Полученные в результате ДТП телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью мужчины. Водитель погиб на месте происшествия.

"Все обстоятельства и причины выясняются в рамках начатого расследования", - добавляют в полиции.
Тэги: дтп, Житомирщина
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