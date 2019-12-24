На Житомирщине автомобиль вылетел с дороги в водоем: водитель не выжил

В Радомышльском районе Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб молодой мужчина. ДТП произошло 23 декабря на 118 км автодороги Овруч - Малин - Кочеров.
Об этом сообщили "Журналу Житомира
" в ГУ Нацполиции Житомирщины.
"Вблизи с. Мала Рача Радомышльского района водитель автомобиля Audi 80, 27-летний житель райцентра, на закругленном участке дороги не справился с управлением, съехал за пределы проезжей части и машина попала в водоем", - говорится в сообщении.
Полученные в результате ДТП телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью мужчины. Водитель погиб на месте происшествия.
"Все обстоятельства и причины выясняются в рамках начатого расследования"
, - добавляют в полиции.