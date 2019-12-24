КП "Житомирводоканал" предупреждает о перебоях с водоснабжением в центральных и промышленных районах города. Кроме того, перебои будут в пригородных селах.
"В связи с проведением работ по переврезке магистрального трубопровода в с. Заречаны 24 декабря будет перебои с водоснабжением в с. Заречаны, с. Гуйва, с. Станишевка и центральных и промышленных районах города. Просим прощения за неудобства!"
, - информирует коммунальное предприятие.
Также бригады водоканала проводят ремонтные работы в других районах Житомира.
24 декабря будет приостановлено водоснабжение по следующим адресам:
- ул. Победы, 1, 9, 21, 24, 26, 30, 32, 41, 43, 69;
- просп. Мира, 1, 5, 7, 9.
В центральном и промышленном районах Житомира сегодня будут перебои с водоснабжением