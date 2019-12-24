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В центральном и промышленном районах Житомира сегодня будут перебои с водоснабжением

Сегодня, 11:01:51 1078 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центральном и промышленном районах Житомира сегодня будут перебои с водоснабжением

 КП "Житомирводоканал" предупреждает о перебоях с водоснабжением в центральных и промышленных районах города. Кроме того, перебои будут в пригородных селах.

"В связи с проведением работ по переврезке магистрального трубопровода в с. Заречаны 24 декабря будет перебои с водоснабжением в с. Заречаны, с. Гуйва, с. Станишевка и центральных и промышленных районах города. Просим прощения за неудобства!", - информирует коммунальное предприятие.

Также бригады водоканала проводят ремонтные работы в других районах Житомира.

24 декабря будет приостановлено водоснабжение по следующим адресам:
 
  • ул. Победы, 1, 9, 21, 24, 26, 30, 32, 41, 43, 69;
  • просп. Мира, 1, 5, 7, 9.
Тэги: Житомир, водоканал, Ремонт
Комментариев: 1
Semen1952
1 Semen (Semen1952)   • 19:27:40, Сегодня
-1

Это даже не интересно. О Никитине -ни слова. :((
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