25 декабря в Житомире на площади имени Королева состоится празднование Рождества Христова по Григорианскому календарю. Как стало известно "ЖЖ
", основные мероприятия начнут завтра в 15:00.
"В это особый праздник, который наполняет сердца людей теплом и милосердием, приглашаем житомирян объединиться в общей молитве - с 15.00 до 16.00. Представители различных христианских Церквей, священнослужители и верующие будут молиться за Украину. Это молитва ради установления мира и согласия, для лучшего будущего украинского народа"
, - информирует городской совет.
Кроме этого, в этот день состоится исполнение рождественских песен и угощение рождественскими вкусностями.
Напомним, на католическое Рождество, в ночь с 24 на 25 декабря, движение троллейбусов и маршрутных автобусов в Житомире будет продлено до 24 часов
.
Завтра возле главной ёлки Житомира состоится празднование католического Рождества