Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 24.12.2019    22:33:22
|
2019 » Декабрь » 2414:52:56

Завтра возле главной ёлки Житомира состоится празднование католического Рождества

Сегодня, 14:52:56 529 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Завтра возле главной ёлки Житомира состоится празднование католического Рождества

 25 декабря в Житомире на площади имени Королева состоится празднование Рождества Христова по Григорианскому календарю. Как стало известно "ЖЖ", основные мероприятия начнут завтра в 15:00.

"В это особый праздник, который наполняет сердца людей теплом и милосердием, приглашаем житомирян объединиться в общей молитве - с 15.00 до 16.00. Представители различных христианских Церквей, священнослужители и верующие будут молиться за Украину. Это молитва ради установления мира и согласия, для лучшего будущего украинского народа", - информирует городской совет.

Кроме этого, в этот день состоится исполнение рождественских песен и угощение рождественскими вкусностями.

Напомним, на католическое Рождество, в ночь с 24 на 25 декабря, движение троллейбусов и маршрутных автобусов в Житомире будет продлено до 24 часов.
Тэги: рождество, Житомир, праздник
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus