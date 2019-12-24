В Житомирской области руководство госпредприятия распродавало по частям завод

Служба безопасности Украины разоблачила руководство госпредприятия, которое разворовывало имущество завода в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы выяснили, что несколько руководителей и должностных лиц госпредприятия в сговоре с менеджерами частной структуры организовали незаконное «списание» оборудования завода.
«Менеджмент предприятия обеспечивал противоправное разукомплектование и систематически вывозил с территории завода имущество, в частности, электрооборудование, находящегося на его балансе. Реализовывали оборудование фигуранты дела через заключение фиктивных договоров местным частным фирмам», - информирует СБУ.
При обысках на территории завода и по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, носители информации, черновые записи и печати, которые будут использованы в качестве доказательств в ходе досудебного следствия.
Из-за действий злоумышленников государственным интересам был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах. Реальную сумму убытков будет установлена в ходе назначенных экспертиз.
«Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в сделке, и установление их возможных сообщников»
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