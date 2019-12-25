В Украине хотят запретить курение электронных сигарет в общественных местах

Кабинет Министров Украины инициировал изменения в законодательство, которые упорядочивают обращение электронных сигарет в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале
.
Электронные сигареты и табачные изделия для электрического нагрева хотят приравнять к другим табачным средствам.
"Оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины. Распространяем на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе. Инициируем запрет курения таких сигарет в общественных местах"
, - отметил Гончарук.
По его словам, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий.