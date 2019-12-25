Журнал Житомир инфо

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2019 » Декабрь » 2510:12:38

В Украине хотят запретить курение электронных сигарет в общественных местах

Сегодня, 10:17:38 312 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине хотят запретить курение электронных сигарет в общественных местах

 Кабинет Министров Украины инициировал изменения в законодательство, которые упорядочивают обращение электронных сигарет в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале.

Электронные сигареты и табачные изделия для электрического нагрева хотят приравнять к другим табачным средствам.

"Оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины. Распространяем на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе. Инициируем запрет курения таких сигарет в общественных местах", - отметил Гончарук.

По его словам, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий.
Тэги: запрет, электронная сигарета, вейп, курение
Комментариев: 5
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:30:47, Сегодня
-2

Больше из европейской практики ничего не придумали взять?
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 10:37:17, Сегодня
0

В ЕС не берут, но по всякой х-не уже Европа.
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 10:33:48, Сегодня
0

А запретить уродам нападать в судах на журналистов не хотят?
BADMAD
4 Денис (BADMAD)   • 10:44:18, Сегодня
-2

как еще налог не ввели на курение я хз)
Dimm
5 Димм (Dimm)   • 11:17:48, Сегодня
0

"Электронные сигареты и табачные изделия для электрического нагрева хотят приравнять к другим табачным средствам" - еще сразу надо было!
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