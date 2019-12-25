Недостаток врачей, финансирования и плохие условия: с чем сталкиваются онкобольные житомиряне

В Житомире и области каждый год увеличивается количество онкобольных, однако город не может похвастаться современным центром для лечения. Тысячи житомирян вынуждены ходить на лечение в старый онкодиспансер, который был построен более 50 лет назад.
В конце 2019 года в областном онкологическом диспансере должны были достроить новый корпус
. В нем хотят разместить поликлиническое отделение и дневной стационар, создать операционно-амбулаторное, эндоскопическое и химиотерапевтическое отделение. Ранее эти отделения были расположены в приспособленных кабинетах.
О проблемах, с которыми сталкиваются онкобольные в Житомире, написал журналист Сергей Форест. Публикуем текст на языке оригинала.
Впервые столкнувшись с этой трагедией когда побывал случайно в городском управлении социальной политики увидел женщину, которая беседовала с чиновницей. Как оказалось у нее был рак, в результате этой болезни она потеряла трудоспособность.
Самое страшное, что государство в полном объеме больным не оказывает помощи. Вдумайтесь, только одну тысячу гривен помощи в год мог выделить город этой несчастной женщине. Это наверное, при нынешних ценах в аптеках и на один укол не хватит.
К моему удивлению, в горсовете в управлениях соц защиты и здравоохранения нет дорожной карты, маршрута следования такого рода больным.
Служащая управления точно не знала куда должна следовать эта женщина, что бы получить необходимую бесплатную помощь и я был тому очевидец.
Информация: Согласно ряда законов при Министерстве социальной политики Украины 321 от 5.04.2012 года, 238 от 14.03.2018 года,1408/1054 от 05.09.2017 года люди с инвалидностью имеют право на получение, повторяю бесплатно: протез основной, ортопедической обуви, поручни в туалетную комнату, кресло коляска, сидение для ванны, подлокотники, электроскутер, автомобиль.
В Житомире также существует ряд предприятий ,которые входят в систему Министерства Социальной политики Украины, они оказывают помощь людям с ограниченными возможностями за государственный счет.
Онко диспансер
На следующий день встретился с Главным врачом Онко диспансера Игорем Сабадашем, который в интервью дал полный обьем неутешительных цифр растущей заболеваемости рака на Житомирщине.
Откровенно говоря, когда шел по узким коридорам заполненными людьми в кабинет к глав врачу, ловил на себе опустошенные взгляды ожидающих врача пациентов. Атмосфера не радужная, палаты переполненные, духота, темные цвета на стенах усиливает негативное впечатление.
Мой вопрос руководителю будет ли выделенные деньги государством на строительство современного Онко центра, остался без ответа.
Решение о строительстве нового было принято при УССР, даже были выделены деньги на проектные работы, выделена земля в Станишевке, забиты пробные сваи, но при развале СССР проект положили под сукно.
Этот же был построен в 1964 году, рассчитан на 120 коек, сегодня в два раза больше. Работает больше 250 медиков.
Больше 500 посещений пациентами в день, количество больных в стационаре 220 и более, в среднем 20-30 операций в день, 95 тысяч консультируемых в год. Также в год проводится 3180 операций, помимо амбулаторных. По свидетельству самих врачей нагрузка для мед персонала сумасшедшая.
Да и что могут решать медики которые фактически в тяжелых условиях за «минималку» добросовестно выполняют свою работу.
Страшные цифры
С интервью с глав врачём Онко диспансера: На Житомирщины зарегистрировано более 31 тыс. онко больных, в Житомире 15 тыс. Еще несколько лет назад когда я общался с предыдущим глав врачем Борисом Гулей цифры были значительно ниже как по городу, так и по области.
На Житомирщине умирает ежегодно более 2 тыс. и 4 тыс. заболевают, причем диагноз встречается часто и у молодёжи. Старые корпуса не справляются с большим наплывом пациентов. Житомиряне все же надеются, что современный Онко диспансер будет построен, а медики ожидают увеличение зарплат.
Недостаток врачей, финансирования и плохие условия: с чем сталкиваются онкобольные житомиряне