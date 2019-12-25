Любит баскетбол и имеет профиль в Instagram: как Иисусу Христосу живется в Житомире

«До сих пор помню, как пришел в ЗАГС. Девушка пишет в свидетельстве сына дату рождения, фамилию, а когда доходит до имени, выводит «Иисус», а затем – резко остановилась, будто проснулась. Она говорит, что испортила бланк и надо идти к заведующей, чтобы его списать. Заведующая прибежала сразу же и говорит: Владимир, мол, ты меня подставляешь. Понимаешь, что сейчас будет? Может, передумаешь? Но я ничего менять не собирался. Она сразу позвонила в городской совет, чтобы доложить о ситуации, – и очень быстро все об этом узнали. Впрочем, сына таки зарегистрировали», – вспоминает отец.