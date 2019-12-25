Любит баскетбол и имеет профиль в Instagram: как Иисусу Христосу живется в Житомире

Иисус Христос живет на первом этаже в одной из квартир житомирской многоэтажки. Он родился 18 сентября 2002 года и стал четвертым ребенком в семье священника Владимира Радзюка и его жены Натальи.
Весть о мальчике с таким именем быстро облетела средства массовой информации и журналисты часто бывали дома у Радзюков или приглашали отца с сыном на телевизионные программы. Некоторые считали выбор такого имени для сына чудачеством, а кто-то задумался, что, возможно, беспокойный мир XXI века когда-то спасет мессия из Житомира.
Как сейчас живет 17-летний юноша, чем занимается и о чем мечтает – в материале корреспондента сайта "Укринформ
".
ВМЕСТО БОГДАНА МЛАДЕНЦА НАЗВАЛИ ИИСУСОМ ХРИСТОСОМ
О разговоре с Иисусом Христосом договорилась по телефону с его отцом Владимиром Борисовичем, и на следующий день Радзюки уже ждали меня у себя дома.
Владимир Радзюк открывает дверь в комнату, где на стенах много икон, на полках и в шкафах – религиозные книги и церковная атрибутика. Его сын как раз смотрит телевизор, но быстро оборачивается – и первое, на что обращаю внимание, что у юноши спортивного телосложения теперь уже короткая стильная прическа.
Прохожу за Радзюком-старшим и начинаю знакомство.
- Добрый вечер, я – Ирина
.
- А я – Иисус Христос
, – отвечает с улыбкой юноша.
Спрашиваю у отца, почему выбрал такое имя для сына. Он рассказывает, что задумался, как назвать четвертого ребенка тогда, когда врачи сказали беременной жене, что у нее родится мальчик. По словам Владимира Борисовича, мама хотела назвать малыша Богданом, а он – Иисусом Христосом. Несмотря на сопротивление, жену таки удалось убедить и в свидетельстве о рождении сына появилось всем известное, но в то же время необычное имя.
«До сих пор помню, как пришел в ЗАГС. Девушка пишет в свидетельстве сына дату рождения, фамилию, а когда доходит до имени, выводит «Иисус», а затем – резко остановилась, будто проснулась. Она говорит, что испортила бланк и надо идти к заведующей, чтобы его списать. Заведующая прибежала сразу же и говорит: Владимир, мол, ты меня подставляешь. Понимаешь, что сейчас будет? Может, передумаешь? Но я ничего менять не собирался. Она сразу позвонила в городской совет, чтобы доложить о ситуации, – и очень быстро все об этом узнали. Впрочем, сына таки зарегистрировали», – вспоминает отец.
Мужчина говорит, что реакция на такое имя была разной как у обычных людей, так и среди представителей церкви. Он акцентирует, что не нарушил ни законодательства, ни религиозных норм, потому что нигде не запрещено ребенку при рождении давать имя Иисус Христос.
«Большинству людей было все равно, как я назвал своего сына. Так же и сейчас»
, – констатирует Владимир.
ИИСУСА МОЖНО НАЙТИ В INSTAGRAM
Сам Иисус Христос периодически поглядывает на часы, потому что после нашего разговора должен бежать к друзьям.
Юноша учится в духовной семинарии и готовится пойти по стопам отца, стать священником. Он утверждает, что такой выбор сделал самостоятельно, потому что ему интересны разговоры с людьми, он мечтает путешествовать по миру и знакомиться с разными религиями.
Интересуюсь у юноши – как ему живется с таким именем, не было мысли сменить его, и как на него реагируют незнакомые люди.
«Мне с таким именем неплохо, оно мне нравится и мысли изменить не возникало ни разу. В моем паспорте написано Радзюк Иисус Христос Владимирович. Правда, люди немного этому удивляются. Реакция во всех учреждениях стандартная: сначала смотрят на документы, потом на меня, снова на документы – тогда записывают мои данные. Бывают случаи, когда нужно позвонить в полицию или «скорую», а там думают, что я шучу, когда называю имя», – делится юноша.
Отец называет младшего сына Мася. Это сокращенное имя от Масіх, что в переводе с арабского означает «Христос». Владимир Борисович объясняет, что таким образом пытается не привлекать к нему лишнего внимания в общественном транспорте или в магазине.
Дома парня называют Малой, сверстники говорят на него Масик, а старшие друзья – Иисус.
Свои длинные волосы Иисус Христос обрезал после окончания школы, ведь за ними нужен был особый уход, а это отнимало много времени. Юноша говорит, что любит проводить время с друзьями, имеет профиль в Instagram, где он просто Иисус, и придерживается основных принципов, которым учат в семинарии, то есть не курит, не употребляет спиртного и не использует в речи ненормативную лексику.
Иисус Христос из Житомира занимается спортом и больше всего любит баскетбол, слушает современную музыку, но предпочтение отдает классической, читает разные книги, под настроение углубляется в Библию. Юноша считает себя оптимистом, имеет любимую девушку и стремится быть самостоятельным в своих решениях и поступках.
О планах на будущее Иисус рассказывает кратко: «Они у меня стандартные, как и у каждого мужчины. Хочу создать семью, построить дом, посадить дерево».
ЖИТОМИР – ГОРОД ИИСУСА ХРИСТА
Иисус Христос на прощание шутит, что уже привык к вниманию журналистов и даже иногда считает себя звездой, хотя и не думает, что у него какая-то особая миссия из-за такого имени.
В свою очередь отец уверен: «Он родился с целью и должен соответствовать тому имени, которое носит. Наше общество сегодня в упадке и его спасителем должен стать Иисус Христос».
Владимир Борисович надеется, что будущая церковь, в которой будет служить Иисус Христос, сможет преодолеть противоречия между разными конфессиями. На нее никто не сможет влиять или использовать ее в политике.
«Главными функциями такой церкви должны стать воспитание и просвещение»
, – добавляет Радзюк-старший.
В завершение своих философских размышлений мужчина выводит печатными буквами на листе бумаги название «Житомир» и просит обратить внимание на первую букву «Ж». По его словам, в ней закодированы инициалы его сына I.Х., а это означает, что Житомир – город Иисуса Христа.
В конце концов, время покажет, действительно ли отец-священник неслучайно выбрал для своего сына такое имя.
Ирина Чирица, Укринформ
Любит баскетбол и имеет профиль в Instagram: как Иисусу Христосу живется в Житомире
Вот родится у этого парня к примеру дочь, назовут ее простым именем Наташа, вырастет она и будет Натлья Иисус Христосовна)))