На житомирском бездорожье тестировали бронемашины: победителя примут на вооружение ВСУ. ФОТО

24 декабря на житомирском полигоне прошел демонстрационный показ новых и модернизированных образцов бронеавтомобильной техники для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
К показу были представлены бронеавтомобили «Дозор-Б» производства ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова», «Новатор» и «Варта» от ООО «Украинская бронетехника» и «Oncilla-M» ООО «НПК «ВК Система».
На первом этапе бронеавтомобили продемонстрировали возможности в преодолении различных препятствий на испытательном полигоне «АвтоКрАЗ». Вторым этапом испытаний стал марш протяженностью более 500 км по маршруту г. Кременчуг - полигон на Житомирщине.
На полигоне состоялся третий этап, в ходе него разработчики продемонстрировали возможности бронеавтомобилей в приближенных к экстремальным полевым естественным условиям. Также, при участии военнослужащих десантно-штурмовых войск, состоялась практическая проверка эргономичности десантных отделений.
В завершение испытаний были показаны огневые возможности каждого образца техники.
«По результатам демонстрационного показа комиссия Вооруженных Сил Украины предоставит предложения для принятия решения о дальнейшей поставки на вооружение лучших из представленных образцов бронеавтомобилей», - отмечают в Генштабе.
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