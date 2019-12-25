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На житомирском бездорожье тестировали бронемашины: победителя примут на вооружение ВСУ. ФОТО

Сегодня, 14:53:30 732 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На житомирском бездорожье тестировали бронемашины: победителя примут на вооружение ВСУ. ФОТО

 24 декабря на житомирском полигоне прошел демонстрационный показ новых и модернизированных образцов бронеавтомобильной техники для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

К показу были представлены бронеавтомобили «Дозор-Б» производства ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова», «Новатор» и «Варта» от ООО «Украинская бронетехника» и «Oncilla-M» ООО «НПК «ВК Система».

На первом этапе бронеавтомобили продемонстрировали возможности в преодолении различных препятствий на испытательном полигоне «АвтоКрАЗ». Вторым этапом испытаний стал марш протяженностью более 500 км по маршруту г. Кременчуг - полигон на Житомирщине.

На полигоне состоялся третий этап, в ходе него разработчики продемонстрировали возможности бронеавтомобилей в приближенных к экстремальным полевым естественным условиям. Также, при участии военнослужащих десантно-штурмовых войск, состоялась практическая проверка эргономичности десантных отделений.

В завершение испытаний были показаны огневые возможности каждого образца техники.

«По результатам демонстрационного показа комиссия Вооруженных Сил Украины предоставит предложения для принятия решения о дальнейшей поставки на вооружение лучших из представленных образцов бронеавтомобилей», - отмечают в Генштабе.



















Тэги: бронеавтомобиль, полигон, ВСУ, Житомир, армия
Комментариев: 1
dodo
1 No Name (dodo)   • 17:18:59, Сегодня
0

что то присел в грязюку пузом вездеходик)))) Пасаны их Джипы Монстры также гоняют по тем дорогах))))
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