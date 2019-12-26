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Министр социальной политики с рабочим визитом приехала в Житомир. ФОТО

Сегодня, 12:07:18 715 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Министр социальной политики с рабочим визитом приехала в Житомир. ФОТО

 Министр социальной политики Юлия Соколовская с рабочим визитом находится в Житомирской области. Министр уже успела посетить Коростышев и Житомир. О визите Юлии Соколовской в ​​соцсети сообщили председатель ОГА и городской голова Житомира.
 

«С рабочим визитом в Житомирскую область в ​​Коростышеве министр социальной политики Юлия Соколовская посетила Александру Дашкевич, которая находилась на квартирном учете с 2005 года и недавно получила новоприобретенное жилье.

Александра была первой в списке лиц, которая проходила по учету в Харитоновском сельском совете, поэтому однозначно было согласовано решение о выделении денежной компенсации для приобретения жилья. Также в Коростышеве пообщались с коллективом управления труда и соцзащиты Коростышевской РГА», - отметил Бунечко.








В Житомире министр соцполитики встретилась с мэром и посетила «Прозрачный офис».
 

«Реконструкция этого помещения завершилась в октябре, в ноябре получили декларацию о готовности объекта к эксплуатации. Город вовремя выполнил все обязательства по проекту ГФРР. Однако, открыть ЦНАП не можем - до сих пор не получили мебель и компьютерную технику, которые должно было централизованно через тендер закупить государство.

Но сегодня госпожа министр заверила меня, что по приезду в Киев лично займется решением этого вопроса. Спасибо за визит в Житомир и конструктивный разговор. Надеюсь, вскоре житомиряне смогут получать социальные услуги в комфортных условиях», - сказал Сергей Сухомлин.


Как сообщал «Журнал Житомира», «Прозрачный офис» на площади Полевой в Житомире, несмотря на завершенные строительные работы, в этом году не откроют.











Тэги: соцполитика, Житомир, министр
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 12:35:55, Сегодня
-2

скучная какая-то министерка
предыдущий, который "надо меньше жрать", был веселее...
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