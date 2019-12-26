Министр социальной политики с рабочим визитом приехала в Житомир. ФОТО

«С рабочим визитом в Житомирскую область в ​​Коростышеве министр социальной политики Юлия Соколовская посетила Александру Дашкевич, которая находилась на квартирном учете с 2005 года и недавно получила новоприобретенное жилье. Александра была первой в списке лиц, которая проходила по учету в Харитоновском сельском совете, поэтому однозначно было согласовано решение о выделении денежной компенсации для приобретения жилья. Также в Коростышеве пообщались с коллективом управления труда и соцзащиты Коростышевской РГА», - отметил Бунечко .

«Реконструкция этого помещения завершилась в октябре, в ноябре получили декларацию о готовности объекта к эксплуатации. Город вовремя выполнил все обязательства по проекту ГФРР. Однако, открыть ЦНАП не можем - до сих пор не получили мебель и компьютерную технику, которые должно было централизованно через тендер закупить государство.



Но сегодня госпожа министр заверила меня, что по приезду в Киев лично займется решением этого вопроса. Спасибо за визит в Житомир и конструктивный разговор. Надеюсь, вскоре житомиряне смогут получать социальные услуги в комфортных условиях», - сказал Сергей Сухомлин.