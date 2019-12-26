В Житомирской области накрыли крупный наркокартель, который торговал метадоном и марихуаной. ФОТО

В Житомирской области разоблачили группу наркоторговцев, которые специализировались на распространении психотропных и наркотических веществ способом закладок. 24 декабря оперативники задержали организатора наркокартеля и четырех членов группы.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в ГУ Нацполиции, над разоблачением наркоторговцев работало управление противодействия наркопреступности и следственное управление полиции Житомирщины.
"Над документированием деятельности группы наркоторговцев мы работали определенное время. Результатом работы оперативников стало разоблачение организатора наркобизнеса, 31-летней бердичивлянки, и четырех членов группы из числа жителей райцентра, которые непосредственно занимались распространением особо опасных наркотиков и психотропных веществ на территории Житомирской области. Среди таких метадон, амфетамин, марихуана. Задокументированы факты сбыта наркотиков и психотропа и в местах лишения свободы", - сообщил начальник ГУНП в области Сергей Крупей.
Оперативники криминальной полиции задержали сбытчиков и организатора наркокартеля сразу после очередной сделки через так называемую закладку наркотиков. Во время поверхностного осмотра у женщины изъяли наркотики и психотроп.
Полицейские также провели около десятка обысков по месту жительства организатора и членов наркокартеля. Было обнаружено и изъято в общей сложности более килограмма наркотических веществ (метадон, амфетамин, марихуану), электронные весы, зиппакетикы для расфасовки "порций", денежные средства в иностранной валюте, оружие, патроны и прочее.
Все изъятое направлено на экспертное исследование в Житомирский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.
Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
В рамках производства продолжаются следственные действия и установление других фактов противоправной деятельности наркосбытчиков и всех причастных лиц.
В Житомирской области накрыли крупный наркокартель, который торговал метадоном и марихуаной. ФОТО
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