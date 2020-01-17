Сегодня днем, 17 января, в Житомира в районе Малёванки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и грузовика.
Об этом "Журналу Житомира
" рассказали читатели и прислали фотографии с места происшествия.
ДТП произошло на углу улиц Радивиловской и Святого Иоанна Павла II. По словам свидетелей, виновником аварии является водитель Toyota Land Cruiser, который не пропустил грузовик "Житомирхлеб", ехавший по главной дороге.
В результате столкновения авто получили механические повреждения, о пострадавших информации нет. На месте происшествия работает полиция.
В Житомире на перекрестке не разъехались Land Cruiser и грузовик хлебзавода. ФОТО