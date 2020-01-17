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2020 » Январь » 1713:11:47

В Житомире на перекрестке не разъехались Land Cruiser и грузовик хлебзавода. ФОТО

Сегодня, 13:25:25 267 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на перекрестке не разъехались Land Cruiser и грузовик хлебзавода. ФОТО

 Сегодня днем, 17 января, в Житомира в районе Малёванки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и грузовика.

Об этом "Журналу Житомира" рассказали читатели и прислали фотографии с места происшествия.

ДТП произошло на углу улиц Радивиловской и Святого Иоанна Павла II. По словам свидетелей, виновником аварии является водитель Toyota Land Cruiser, который не пропустил грузовик "Житомирхлеб", ехавший по главной дороге.

В результате столкновения авто получили механические повреждения, о пострадавших информации нет. На месте происшествия работает полиция.




 
Тэги: Житомир, дтп
Комментариев: 1
Antisvinomir1
1 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 13:36:36, Сегодня
0

В стране победившего майдаунизма виноват будет водитель грузовика.
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