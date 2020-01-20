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2020 » Январь » 2008:10:52

22 января в центре Житомира будут отмечать День соборности Украины

Сегодня, 08:18:28 742 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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22 января в центре Житомира будут отмечать День соборности Украины

 22 января украинцы отметят 101-ю годовщину со дня провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Напомним, 22 января 1918 года IV Универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость УНР. Годом позже, 22 января 1919 года, в Киеве на Софийской площади был обнародован Универсал Директории Украинской Народной Республики - Акт Злуки об объединении украинских земель в единую Украины.

По этому случаю в Житомире 22 января состоятся торжественные мероприятия:
 
  • 13.15 - Создание «Живого ланцюга єдності» (ул. Михайловская - площадь им. С.П. Королёва)
  • 13.30 - Патриотическое шествие с участием общественности, представителей власти области и города, духовенства, в сопровождении военного духового оркестра (от Свято-Михайловского кафедрального собора по ул. Михайловской в ​​сторону ул. Большой Бердичевской на площадь им. С.П. Королёва).
  • 13.40 - 13.55 - совместное исполнение Государственного Гимна Украины и возложение цветов к памятному знаку Героям Небесной Сотни.

«Приглашаем житомирян принять участие в торжествах по случаю праздника», - призывает городской совет.
Тэги: день соборности, Житомир
Комментариев: 3
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 09:13:54, Сегодня
-8

Сами расстреляли половину народу, другая половина там случайный народ в сотне, который отношения к перевороту не имел
zt-gregori
2 Игорь (zt-gregori)   • 09:27:47, Сегодня
+1

што? https://uk.wikipedia.org/wiki/День_соборності_України
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:10:54, Сегодня
-6

Если исторических событий нет, их надо придумать и устроить гуляния по этому поводу.
"УНР" просуществовала всего 3 года на ЧАСТИ Украины.
"ЗУНР" - месяц!
Охренеть какое историческое событие...
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