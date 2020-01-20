22 января в центре Житомира будут отмечать День соборности Украины

22 января украинцы отметят 101-ю годовщину со дня провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
Напомним, 22 января 1918 года IV Универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость УНР. Годом позже, 22 января 1919 года, в Киеве на Софийской площади был обнародован Универсал Директории Украинской Народной Республики - Акт Злуки об объединении украинских земель в единую Украины.
По этому случаю в Житомире 22 января состоятся торжественные мероприятия:
«Приглашаем житомирян принять участие в торжествах по случаю праздника»
- 13.15 - Создание «Живого ланцюга єдності» (ул. Михайловская - площадь им. С.П. Королёва)
- 13.30 - Патриотическое шествие с участием общественности, представителей власти области и города, духовенства, в сопровождении военного духового оркестра (от Свято-Михайловского кафедрального собора по ул. Михайловской в сторону ул. Большой Бердичевской на площадь им. С.П. Королёва).
- 13.40 - 13.55 - совместное исполнение Государственного Гимна Украины и возложение цветов к памятному знаку Героям Небесной Сотни.
, - призывает городской совет.
"УНР" просуществовала всего 3 года на ЧАСТИ Украины.
"ЗУНР" - месяц!
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