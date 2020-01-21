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2020 » Январь » 2108:20:10

Житомирянин пытался вывезти из Украины предметы антиквариата, спрятав их в книгу-тайник. ФОТО

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Житомирянин пытался вывезти из Украины предметы антиквариата, спрятав их в книгу-тайник. ФОТО

 Служба безопасности Украины задержала в Житомирской области контрабандиста, который пытался на поезде вывезти из Украины культурные ценности.

По информации пресс-групы УСБ Украины, контрабандистом был житель Житомира, скупавший у местных коллекционеров предметы старины для дальнейшей перепродажи за границу.

«При осмотре личных вещей контрабандиста, который следовал поездом международного сообщения «Кишинев - Санкт-Петербург», на железнодорожной станции «Овруч» международного железнодорожного пункта пропуска «Выступовичи-Словечное» таможенного поста «Овруч» Киевской таможни правоохранители обнаружили и изъяли восемь предметов антиквариата - три «Георгиевские» кресты и пять серебряных и медных монет Царской России», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Предметы контрабанды направлено на искусствоведческую экспертизу.





Тэги: Житомир, СБУ, контрабанда
Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 11:09:09, Сегодня
0

кресты может что то и стоят, но представленные монеты ерунда, на ОЛХ таких полным полно продают. Лучше скифское золото верните в Украину.
Dimm
2 Димм (Dimm)   • 11:10:09, Сегодня
+1

Вот это достижение!!!
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