Служба безопасности Украины задержала в Житомирской области контрабандиста, который пытался на поезде вывезти из Украины культурные ценности.
По информации пресс-групы УСБ Украины, контрабандистом был житель Житомира, скупавший у местных коллекционеров предметы старины для дальнейшей перепродажи за границу.
«При осмотре личных вещей контрабандиста, который следовал поездом международного сообщения «Кишинев - Санкт-Петербург», на железнодорожной станции «Овруч» международного железнодорожного пункта пропуска «Выступовичи-Словечное» таможенного поста «Овруч» Киевской таможни правоохранители обнаружили и изъяли восемь предметов антиквариата - три «Георгиевские» кресты и пять серебряных и медных монет Царской России»
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В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Предметы контрабанды направлено на искусствоведческую экспертизу.
Житомирянин пытался вывезти из Украины предметы антиквариата, спрятав их в книгу-тайник. ФОТО