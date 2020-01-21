В Житомире от гриппа умерла 49-летняя женщина. У нее был лабораторно подтвержден вирус "свиного гриппа" штамма H1N1. В тяжелом состоянии в реанимации она лежала неделю, говорится в сюжете ТСН
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К врачам женщина обратилась на следующий день как заболела. У нее обнаружили пневмонию, но лекарства не помогали. Последние 5 дней она была в коме, спасти ее не удалось. У женщины остался несовершеннолетний сын.
С начала сезона в Житомирской области от последствий гриппа умерло по меньшей мере 8 человек. Житомирский лабораторный центр обнаружил вирус H1N1 у 5 умерших.
Как сообщал "ЖЖ
", первой жертвой гриппа на Житомирщине стала житомирянка, которая поздно обратилась за помощью и не имела прививку
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В Житомире умерла 49-летняя женщина. У нее обнаружили вирус «свиного гриппа». ВИДЕО