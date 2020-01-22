3 грн без ограничений: в Житомире для школьников изменили стоимость проезда

В Житомире для школьников установили стоимость оплаты в электротранспорте и автобусных маршрутах на уровне 3 грн без ограничения во времени. Соответствующее решение принял 22 января исполнительный комитет городского совета.
Решение касается учащихся школ и других общеобразовательных учебных заведений города.
"Для школьников устанавливается стоимость оплаты в электротранспорте и автобусных маршрутах на уровне 3 грн наличной и безналичной формой оплаты без ограничения во времени", - объясняют в горсовете.
То есть отменено ограничение "на период учебного года с 6:00 до 20:00"
. Внесенные изменения начнут действовать с 24 января.
С 10 января в Житомире официально повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщалось, стоимость проезда в маршрутках и автобусах теперь составляет 7 гривен, а в электротранспорте - 5 гривен
. Житомиряне имеют возможность сэкономить
, используя безналичные способы оплаты: банковские карты, проездные и Карту житомирянина. Ответы на самые распространенные вопросы об оплате проезда в общественном транспорте - по ссылке
.