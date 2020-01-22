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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Январь » 22 » 12:30:09

3 грн без ограничений: в Житомире для школьников изменили стоимость проезда

Сегодня, 12:49:09 934 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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3 грн без ограничений: в Житомире для школьников изменили стоимость проезда

 В Житомире для школьников установили стоимость оплаты в электротранспорте и автобусных маршрутах на уровне 3 грн без ограничения во времени. Соответствующее решение принял 22 января исполнительный комитет городского совета.

Решение касается учащихся школ и других общеобразовательных учебных заведений города.
 

"Для школьников устанавливается стоимость оплаты в электротранспорте и автобусных маршрутах на уровне 3 грн наличной и безналичной формой оплаты без ограничения во времени", - объясняют в горсовете.


То есть отменено ограничение "на период учебного года с 6:00 до 20:00". Внесенные изменения начнут действовать с 24 января.

С 10 января в Житомире официально повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщалось, стоимость проезда в маршрутках и автобусах теперь составляет 7 гривен, а в электротранспорте - 5 гривенЖитомиряне имеют возможность сэкономить, используя безналичные способы оплаты: банковские карты, проездные и Карту житомирянина. Ответы на самые распространенные вопросы об оплате проезда в общественном транспорте - по ссылке.

Тэги: исполком, стоимость проезда, школьники, Житомир
Комментариев: 1
briz
1 aleks (briz)   • 13:24:33, Сегодня
+1

а водители это знают?
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