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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Январь » 22 » 13:17:54

ЖК «Рівер Сіті» – комфортне житло з розстрочкою платежів     Реклама  

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ЖК «Рівер Сіті» – комфортне житло з розстрочкою платежів

Жити в квартирі з зручним плануванням, в хорошому районі з розвиненою інфраструктурою, бажання цілком здійсненне. А якщо додати до цього ще й той факт, що це будинок в новобудові на території мальовничого місця (зеленої зони), поруч з річкою Тетерів ми отримаємо справжній будинок-мрії. Стати власником квартири в подібному будинку, вже сьогодні, можете і ви!

Забудовник  «Інтергал-Буд» дбає про інтереси жителів, тому з відповідальністю обирає місце під забудову. Географія представництв постійно розширюється, нині будyється комфортний та сучасний житловий комплекс “Місто в місті”  ЖК «Рівер Сіті». Завдяки передовим поглядам на створення будинків, втілюється унікальний проект. ЖК «River City» — це:

  • 1.6195 га земельної ділянки;
  • 6 будинків класу «Комфорт+»;
  • 16- та 12-поверховість;
  • 928 квартир;
  • сучасна архітектура та відмінне планування інфраструктури.


Окрім цього всі об’єкти на території комплексу втілені для максимально комфортного життя мешканців та відповідають європейському рівню життя:

  • сучасний дитячий садочок;
  • спортивний та дитячий майданчик;
  • пляжна зона;
  • зона для барбекю.


Компанії вдається кожного разу, тішити клієнтів абсолютно новим підходом до якості будівництва, та співпрацею, яка починається з самого початку на вигідних умовах придбання квартири. Вже сьогодні можна придбати  з розстрочкою платежів.


 

Переваги розстрочки від «Інтергал-Буд»:

  • потрібні лише паспорт та ідентифікаційний код для оформлення договору;
  • не потрібна довідка про доходи та поручитель;
  • дострокове погашення;
  • найкоротший термін укладення угоди;
  • термін виплат до 3-х років.
  • будівництво проходить за графіком, здача в експлуатацію першої черги будівництва у заявлений термін ІV квартал 2020 року.





Кожен хто придбав або ще придбає квартиру, обов'язково знайде те, що підходить саме йому. Для когось це:  зручна інфраструктура (бульвар Тетерівський 9/2), для інших, можливість створення  омріяного дизайну,  за допомогою оптимальних розмірів кімнат і їх розташування; додаткову гарантію безпеки проживання (закриту територію, що охороняється), а хтось нарешті зможе потішитися високими стелями та підземним паркінгом.  Та це далеко, не всі переваги житлового комплексу, адже компанія дбає про своїх клієнтів, цінує їх та прислуховується до побажань.

 


Завітайте у відділ продажу за адресою м. Житомир, вул. Чуднівська, 109.
Тел.: +38 097 20 11 188
 

ГРАФІК РОБОТИ

Понеділок - П'ятниця: 9:00-19:00
Субота: 10:00-15:00
Неділя: вихідний
 
Тэги: Недвижимость, новостройки, Интергал-Буд, Ривер Сити, квартиры
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