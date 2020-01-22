ЖК «Рівер Сіті» – комфортне житло з розстрочкою платежів

Жити в квартирі з зручним плануванням, в хорошому районі з розвиненою інфраструктурою, бажання цілком здійсненне. А якщо додати до цього ще й той факт, що це будинок в новобудові на території мальовничого місця (зеленої зони), поруч з річкою Тетерів ми отримаємо справжній будинок-мрії. Стати власником квартири в подібному будинку, вже сьогодні, можете і ви!
Забудовник «Інтергал-Буд» дбає про інтереси жителів, тому з відповідальністю обирає місце під забудову. Географія представництв постійно розширюється, нині будyється комфортний та сучасний житловий комплекс “Місто в місті” ЖК «Рівер Сіті». Завдяки передовим поглядам на створення будинків, втілюється унікальний проект. ЖК «River City» — це:
- 1.6195 га земельної ділянки;
- 6 будинків класу «Комфорт+»;
- 16- та 12-поверховість;
- 928 квартир;
- сучасна архітектура та відмінне планування інфраструктури.
Окрім цього всі об’єкти на території комплексу втілені для максимально комфортного життя мешканців та відповідають європейському рівню життя:
- сучасний дитячий садочок;
- спортивний та дитячий майданчик;
- пляжна зона;
- зона для барбекю.
Компанії вдається кожного разу, тішити клієнтів абсолютно новим підходом до якості будівництва, та співпрацею, яка починається з самого початку на вигідних умовах придбання квартири. Вже сьогодні можна придбати з розстрочкою платежів.
Переваги розстрочки від «Інтергал-Буд»:
- потрібні лише паспорт та ідентифікаційний код для оформлення договору;
- не потрібна довідка про доходи та поручитель;
- дострокове погашення;
- найкоротший термін укладення угоди;
- термін виплат до 3-х років.
- будівництво проходить за графіком, здача в експлуатацію першої черги будівництва у заявлений термін ІV квартал 2020 року.
Кожен хто придбав або ще придбає квартиру, обов'язково знайде те, що підходить саме йому. Для когось це: зручна інфраструктура (бульвар Тетерівський 9/2), для інших, можливість створення омріяного дизайну, за допомогою оптимальних розмірів кімнат і їх розташування; додаткову гарантію безпеки проживання (закриту територію, що охороняється), а хтось нарешті зможе потішитися високими стелями та підземним паркінгом. Та це далеко, не всі переваги житлового комплексу, адже компанія дбає про своїх клієнтів, цінує їх та прислуховується до побажань.
Завітайте у відділ продажу за адресою м. Житомир, вул. Чуднівська, 109.
Тел.: +38 097 20 11 188
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