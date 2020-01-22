ЖК «Рівер Сіті» – комфортне житло з розстрочкою платежів

Жити в квартирі з зручним плануванням, в хорошому районі з розвиненою інфраструктурою, бажання цілком здійсненне. А якщо додати до цього ще й той факт, що це будинок в новобудові на території мальовничого місця (зеленої зони), поруч з річкою Тетерів ми отримаємо справжній будинок-мрії. Стати власником квартири в подібному будинку, вже сьогодні, можете і ви!



Забудовник «Інтергал-Буд» дбає про інтереси жителів, тому з відповідальністю обирає місце під забудову. Географія представництв постійно розширюється, нині будyється комфортний та сучасний житловий комплекс “Місто в місті” ЖК «Рівер Сіті». Завдяки передовим поглядам на створення будинків, втілюється унікальний проект. ЖК «River City» — це:

1.6195 га земельної ділянки;

6 будинків класу «Комфорт+»;

16- та 12-поверховість;

928 квартир;

сучасна архітектура та відмінне планування інфраструктури.



Окрім цього всі об’єкти на території комплексу втілені для максимально комфортного життя мешканців та відповідають європейському рівню життя:

сучасний дитячий садочок;

спортивний та дитячий майданчик;

пляжна зона;

зона для барбекю.



Компанії вдається кожного разу, тішити клієнтів абсолютно новим підходом до якості будівництва, та співпрацею, яка починається з самого початку на вигідних умовах придбання квартири. Вже сьогодні можна придбати з розстрочкою платежів.







Переваги розстрочки від «Інтергал-Буд»:

потрібні лише паспорт та ідентифікаційний код для оформлення договору;

не потрібна довідка про доходи та поручитель;

дострокове погашення;

найкоротший термін укладення угоди;

термін виплат до 3-х років.

будівництво проходить за графіком, здача в експлуатацію першої черги будівництва у заявлений термін ІV квартал 2020 року.

ГРАФІК РОБОТИ

Понеділок - П'ятниця: 9:00-19:00

Субота: 10:00-15:00

Неділя: вихідний

Офіційний сайт – www.river-city.com.ua

Cторінка fb - https://www.facebook.com/intergalbud.zhytomyr

Сторінка instagram- https://instagram.com/intergalbud.zhytomyr/

Кожен хто придбав або ще придбає квартиру, обов'язково знайде те, що підходить саме йому. Для когось це: зручна інфраструктура (бульвар Тетерівський 9/2), для інших, можливість створення омріяного дизайну, за допомогою оптимальних розмірів кімнат і їх розташування; додаткову гарантію безпеки проживання (закриту територію, що охороняється), а хтось нарешті зможе потішитися високими стелями та підземним паркінгом. Та це далеко, не всі переваги житлового комплексу, адже компанія дбає про своїх клієнтів, цінує їх та прислуховується до побажань.Завітайте у відділ продажу за адресою м. Житомир, вул. Чуднівська, 109.Тел.: +38 097 20 11 188