На Житомирщині об’єднанням громад крутять, як циган сонцем

На Житомирщині отримала продовження епопея з ігноруванням думки населення при об’єднанні територіальних громад. Так само ігнорується позиція органу місцевого самоврядування, який щоденно піклується про сталий розвиток своїх територій та добробут жителів.
Як повідомляється на сайті Оліївської громади
, дії обласної влади знову дестабілізують ситуацію, викликаючи соціальний бунт.
У листопаді минулого року намагалися приєднати Оліївську ОТГ до Глибочицької громади. Тоді ця ситуація викликала соціальну напругу, адже дане рішення приймалося «в верхах» без жодних консультацій власне з жителями, яким будувати своє майбутнє на цій землі. При розробленні змін до перспективних планів формування територій громад області важливою частиною цього процесу повинно бути обговорення підготовлених пропозицій з відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадськістю. Жодних обговорень не проводилося.
Після ряду публікацій в ЗМІ, що містили невдоволення громадян, голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко запевнив, що надалі жодних рішень з цього питання без відома громадськості прийматися не буде.
У грудні проєкт перспективного плану формування громад Житомирської області було затверджено Кабінетом Міністрів України. Згідно плану, Оліївська ОТГ має залишитися в такому складі, як є на даний час.
Таке рішення є логічним, адже, згідно Методичних рекомендацій оцінки рівня спроможності територіальних громад, було проведено аналіз, який підтверджує високий рівень спроможності Оліївської громади. Оліївська ОТГ є спроможною, відповідно до затверджених показників на рівні держави.
Отож, з огляду на рішення, прийняте Кабінетом Міністрів, Оліївська сільська рада спланувала свою подальшу життєдіяльність. Розпочався новий рік. В громаді було створено центр надання адмінпослуг та центр надання соціальних послуг, заплановано будівництво нового навчального закладу, продовжують впроваджуватися ті якісні зміни, завдяки яким за два роки свого існування Оліївська ОТГ досягла небаченого доти рівня економічного зростання, розвитку соціальної інфраструктури та надання адміністративних послуг.
Однак Житомирська обласна влада знову вирішила зробити Оліївській громаді «сюрприз» і внести власні корективи в її сталий перспективний розвиток. Днями з'явилася інформація про те, що до Міністерства розвитку громад територій України було направлено лист за підписом заступника голови Житомирської обласної державної адміністрації з проханням внести зміни до проєкту перспективного плану формування територій громад області. Зокрема, даними змінами планується приєднати до Оліївської громади 12 сіл Вільської ОТГ.
У листі заступника очільника області перераховані сільські ради, і може скластися враження, що мова йде про досі не об'єднані населені пункти. Насправді ж ці сільські ради є складовими двох діючих об'єднаних територіальних громад, які успішно розвиваються.
Направляючи до Міністерства даний лист, збоку обласної влади відбувається ігнорування думку народу, який, нагадаємо, згідно Конституції України, є єдиним джерелом влади в нашій державі. Адже жодних консультацій ні з громадськістю, ні з Оліївською сільською радою при формуванні даних змін знову не проводилося. У той же час існує ситуація в ще не об'єднаних селах Велика Горбаша та Мала Горбаша Черняхівського району, жителі яких хочуть приєднатися до Оліївської ОТГ. Однак керівництво Великогорбашівської сільської ради та частина місцевих депутатів не хочуть чути думку громади. Ця проблема, на жаль, лишається поза увагою обласної влади.
Описаний вище «сюрприз» від Житомирської ОДА вкотре викликав бурхливу реакцію серед нашого населення. У людей складається враження, що такою надважливою темою як подальша доля українських сіл – останнього форпосту національної ідентичності – крутять як циган сонцем. Згадується пісня незабутнього Володимира Висоцького (бабуся якого, до речі, була житомирянкою): «Жираф большой – ему видней!».
Такі «закулісні рішення» обласної влади дестабілізують поступальний розвиток Оліївської громади, вводять людей в стан паніки, ще більше ускладнюють і без того непросте життя простого українця. Від імені громади хочеться закликати високоповажне керівництво Житомирської області бути послідовними в своїх діях і не провокувати громадян на відстоювання права гідного життя кардинальними методами. Україна заплатила непомірну ціну людськими життями під час Революції Гідності. Більшість українців висловили довіру Президенту Володимиру Зеленському з надією на якісно нове життя в розвинутій успішній демократичній Україні. Велику надію покладаємо і на представників Президента на місцях, і стане непоправною помилкою, якщо цю надію буде сплюндровано.
Пресслужба Оліївської ОТГ