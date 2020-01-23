Президент наградил орденом спортсмена-ветерана из Житомира

По случаю Дня Соборности Президент Украины Владимир Зеленский отметил граждан государственными наградами. Указ от 21.01.2020 года №18/2020 опубликован на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.
Как стало известно «Журналу Житомира
», среди награжденных есть житомирянин Константин Щеглов.
Президент его наградил орденом "За заслуги" III степени за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд.
Константин Щеглов - член общественной организации "Клуб ветеранов плавания и спорта "Гаврилич Мастерс", заслуженный тренер Украины.
Константин Николаевич воспитал не одно поколение профессиональных спортсменов и любителей плавания и сам в свои почти 87 лет установил большое количество рекордов Украины, два европейских и мировой рекорды, стал победителем Европейских Игр Ветеранов (2015 г., Ницца, 2019 г., Турин) и Чемпионом мира в категории «Мастерс» (2017 г., Будапешт).