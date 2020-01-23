В Житомирской области парень устроился работать в магазин, а затем обокрал его

В городе Овруч Житомирской области 22-летний парень устроился продавцом в магазин, а после несколькодневной стажировки обокрал его. Об этом информирует ГУНП Житомирщины.
"21 января в Овручское отделение полиции обратился местный предприниматель с сообщением о краже из его магазина. Мужчина рассказал, что обнаружил нехватку средств, комплектующих и карточек пополнения счетов мобильных операторов. Сумма нанесенного ущерба составила почти 6000 гривен"
, - говорится в сообщении.
Полицейские не обнаружили на месте происшествия повреждений дверей, окон или других следов незаконного проникновения в помещение. Зато выяснили, что некоторое время в магазине проходил стажировку местный житель, и именно в этот день он не вышел на свой уже официальный рабочий день.
Правоохранители установили его личность и разыскали 22-летнего парня. Он признал свою вину, у него изъяли часть пропавших из магазина товаров.
Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины. Молодому человеку может грозить штраф или исправительные работы, арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет.
получит условно и "устроицца" в следующий магазин
а где-то в США получил бы клеймо на всю жизнь