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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Январь » 23 » 11:25:20

В Житомирской области парень устроился работать в магазин, а затем обокрал его

Сегодня, 11:27:20 627 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области парень устроился работать в магазин, а затем обокрал его

 В городе Овруч Житомирской области 22-летний парень устроился продавцом в магазин, а после несколькодневной стажировки обокрал его. Об этом информирует ГУНП Житомирщины.

"21 января в Овручское отделение полиции обратился местный предприниматель с сообщением о краже из его магазина. Мужчина рассказал, что обнаружил нехватку средств, комплектующих и карточек пополнения счетов мобильных операторов. Сумма нанесенного ущерба составила почти 6000 гривен", - говорится в сообщении.

Полицейские не обнаружили на месте происшествия повреждений дверей, окон или других следов незаконного проникновения в помещение. Зато выяснили, что некоторое время в магазине проходил стажировку местный житель, и именно в этот день он не вышел на свой уже официальный рабочий день.

Правоохранители установили его личность и разыскали 22-летнего парня. Он признал свою вину, у него изъяли часть пропавших из магазина товаров.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины. Молодому человеку может грозить штраф или исправительные работы, арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет.
Тэги: Магазин, Житомирская область, кража
Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 11:53:03, Сегодня
0

Цирк!
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 13:37:32, Сегодня
0

Рука москвы
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 13:53:32, Сегодня
0

толерантно
получит условно и "устроицца" в следующий магазин
а где-то в США получил бы клеймо на всю жизнь
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