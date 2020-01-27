Коммунальное предприятие «Управление автомобильных дорог» Житомирского городского совета 24 января объявило тендер по текущему ремонту улиц Житомира. Ожидаемая стоимость услуг - 53 млн 39 тыс. 976 грн 4 коп. Об этом говорится в закупке опубликованной 24 января на ресурсе ProZorro.
Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года. Источником финансирования является местный бюджет.
Согласно условиям тендерной документации будут проводить ремонт участков на улицах: Грушевского, Чудновская, Селецкая, Хлебная, Гоголевская, Князей Острожских, Довженко, Клосовского, Офицерская, Малая Бердичевская, Маликова, Труда.
Победитель торгов должен отремонтировать бордюры, заменить канализационные люки и дождеприемники, обустроить однослойное асфальтобетонное покрытие дорожек и тротуаров, сделать ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и прочее.
Тендерные предложения Уаш принимает к 23 февраля 2020 года, проведение аукциона запланировано на 30 марта.
Напомним, в интервью Житомир.info
мэр Сергей Сухомлин рассказал, что в городском бюджете на 2020 год на текущий ремонт дорог заложено 60 млн грн, что вдвое больше, чем в прошлом году.
Отметим, что в 2019 году ремонтировать житомирские дороги начали в феврале: погода позволяла, а состояние ям требовал немедленного вмешательства.
Ранее сообщалось, КП «Управление автомобильных дорог» Житомирского городского совета собирается приобрести 1100 тонн битума для ремонта житомирских дорог. Ожидаемая стоимость закупки - 19 млн 30 тыс. Грн.
Объявлен тендер на текущий ремонт улиц Житомира за 53 млн грн.