Парализованный после травмы в «Глобале» Максим открыл в себе дар художника

Ровно пять лет прошло с тех пор, как житомирянин Максим Калинчук совершил роковой прыжок, перекроивший всю его жизнь. Тогда ему было 18, и он работал оператором в батутном комплексе центра "Остров розваг" в Житомирском ТРЦ "Глобал".



В тот январский день собралось много детей, которые просили Максима показать, как нужно прыгать в специальную яму с поролоновыми кубиками. Максим сделал красивое двойное сальто, но во время приземления кубики разъехались, и он упал спиной на голый бетон…



«ВРАЧИ СОМНЕВАЛИСЬ, ЧТО Я СМОГУ ДВИГАТЬСЯ»

В Житомирской областной больнице, куда его привезли, выяснилось, что парень сломал 4-й шейный позвонок. В результате - полная недвижимость. Но Максим решил бороться.



Пять месяцев провел в больнице, где активно занимался с реабилитологами. После публикаций в прессе люди начали помогать деньгами, очень поддерживали родственники и друзья. Это дало возможность пройти двухмесячную реабилитацию в Трускавецком центре "Модричі". Там появились первые долгожданные результаты: парень начал понемногу шевелить правой рукой. Потом еще два месяца в Черниговском Vital-центре и в Харьковском институте протезирования, где Максим также прошел курс реабилитации.



- Думаю, все пережитые операции, реабилитации и лечение потянули бы в общей сложности на миллион гривен, - говорит Максим. - Но усилия дали результаты, хотя врачи говорили, что в моей ситуации вряд ли можно что-то изменить. Сам спину держать не могу, но если облокотиться, то могу принять сидячее положение. Правая рука функционирует на 20%, то есть могу согнуть ее в локте и опустить, но пальцы не работают. И все же мобильником пользоваться приспособился. С планшетом тоже нет проблем - держу в зубах стилус, и все получается.

- Я понимаю, что мне снова необходима реабилитация, но для этого нужно собрать приличную сумму, - продолжает Максим.- Если в 2015 году реабилитация в Трускавце стоила 50 тысяч гривен, то теперь уже 150 тысяч. А моя пенсия по инвалидности - всего-то 1600 гривен в месяц. Нужно самому как-то зарабатывать деньги, что я и делаю.

«ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ПЕРЕРИСОВЫВАЮ КАРТИНУ ПО ДЕСЯТЬ РАЗ»

Еще во время реабилитации в Трускавце Максим попробовал рисовать, зажав кисточку в зубах. И у него обнаружился художественный талант. Вернувшись домой, он занялся живописью всерьез.



- Ищу заказчиков через свои страницы в Instagram и Facebook, - объясняет Максим. - Например, человек мне присылает свою фотографию, а я делаю живописный портрет. Правда, это непросто. Иногда по десять раз приходится перерисовывать, если не получается. Но я не сдаюсь. Фантазирую, придумываю фон, создаю определенное настроение. Процесс очень трудоемкий, на одну работу уходит в среднем месяц, а то и больше.



Максим придумывает и собственные сюжеты. В его комнате замечаю две картины. На одной из них пейзаж - озеро, в котором отражается фиолетово-багряный свет заходящего солнца. А вот космическая абстракция: огоньки звезд на фоне темного магического пространства.



«У МЕНЯ ХВАТАЕТ ТЕРПЕНИЯ ДЕЛАТЬ С СЕСТРИЧКОЙ УРОКИ»

- Когда в 2014 году на востоке страны началась война, я очень переживала, что Максим может оказаться в зоне боевых действий, - делится Наталья, мама Максима. - Но горе пришло совсем с другой стороны, откуда его не ждали.



Наталья призналась, что не может устроиться на работу, потому что за Максимом необходим постоянный уход. И потому весь ее заработок - это 32 гривни в месяц - деньги, которые государство выплачивает по уходу за сыном с инвалидностью 1-й группы А. "Просто не представляю, как бы мы жили, если бы не муж Руслан - единственный добытчик в семье", - вздыхает женщина.



Во время разговора в комнату вбежала 6-летняя сестренка Максима Карина и с интересом уставилась на незнакомую гостью. Девочка учится в первом классе, и Максим помогает ей делать уроки.



- После случившегося я стал более терпеливым, - рассказывает парень. - Могу по десять раз объяснять сестричке материал. Мама удивляется: как ты это выдерживаешь? А мне совсем не сложно. У меня вообще изменилось восприятие жизни: я очень ценю даже самое малое событие, на которое раньше не обратил бы внимания. Ценю, когда меня на коляске вывозят во двор, везут на прогулку в машине, ценю общение с природой и людьми. Я рад, что жив, могу мыслить и писать картины. И даже что-то сам зарабатывать. А еще продолжаю бороться: трижды в неделю занимаюсь с реабилитологом, который приходит к нам домой, и вкладываю в эти занятия все свои силы…



Максим улыбается и излучает спокойствие, но можно только себе представить, каких усилий ему стоит каждый прожитый день.



Юлия МЕЛЬНИЧУК, газета ЭХО

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