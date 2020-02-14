Правоохранители задержали и объявили подозрение преступной группе, которая занималась на территории Житомирской области продажей наркотических средств - метадона. По версии следствия, создал и возглавил организованную преступную группу житель Киевской области. В состав группы он привлек пятерых своих наркозависимых знакомых.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в прокуратуре Житомирской области.
"В период с апреля по ноябрь прошлого года, организованной преступной группой совершено ряд уголовных преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением с целью сбыта, а также незаконным сбытом на территории Житомирской области метадона"
, - информирует прокуратура.
На изъятые наркотические средства и имущество подозреваемых, а именно, три легковых автомобиля и денежные средства на общую сумму почти 100 тыс. грн, наложен арест.
По согласованию с прокуратурой области, следователями СУ ГУНП в области 12-13 февраля этого года пяти лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307 УК Украины. Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.
Наркодилерам, торговавшим на Житомирщине метадоном, грозит до 12 лет тюрьмы. ФОТО