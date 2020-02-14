Украинцы боятся подцепить коронавирус от китайцев, которые реконструируют объездную Житомира

«Основная масса работников, где-то процентов 70, на период зимнего отпуска поехали домой, в Китай, и вот они возвращаются, потому что им нужно дальше работать. 1 февраля прилетели первые 5, сегодня должны еще 5 прилететь, и где-то скоро, на днях, еще 8. Работы не были приостановлены вообще. Несколько человек из стороны Китая остались здесь и так же работали в таком режиме заготовительном, почти дорожных работ не было. Но потому, что прямых рейсов нет, то не знали, как добраться, и вот два дня назад, 1 февраля, привезли их. Где-то через Восточные страны они к нам летят. Мы волнуемся. С ними все контактируют. Я не хочу домой принести какую-то эту болячку», - рассказал сотрудник.

«На сегодняшний день в нашей службе нет информации, сколько работников китайской компании находится в Житомирской сейчас и когда часть из них вернется с родины. Часть представителей фирмы здесь находится постоянно. А другие работники на период зимы едут домой. Они будут приезжать, когда начнется строительный сезон. Когда уже будет тепло и будет возможность работать полным ходом. Все обеспокоены этой ситуацией. Но мы не выступаем заказчиками работ по реконструкции обхода Житомира. Контракт заключен между Укравтодором и представителем китайской компании, это общегосударственный уровень. Мы не влияем, не контролируем и не можем им запретить въезд или отсрочить работы, которые они проводят в соответствии с заключенным контрактом. Официальная информация от Укравтодора будет в ближайшее время», - рассказала пресс-секретарь САД в Житомирской области Светлана Чернях-Кондрацкая.

«Мы выясняли эту ситуацию, и нам сказали только через Укравтодор. Потому что по факту это персональные данные работников, и мы их выдавать не можем. По этому объекту работы не отложили, все работают в штатном режиме. В общем, я знаю, что происходит проверка состояния, как я понял, у них там наняты в штат отдельный медицинский работник, который наблюдает за их состоянием. Плюс - в области созданы все условия, чтобы как минимум предотвращать короновирус, созданы две госпитальные базы, и в случае, если будет выявлен случай коронавируса, то сразу будет отведен человек в эти госпитальные базы. Мы хотели узнать, выезжали ли они (представители китайской фирмы, - ред.) за пределы Украины, но нам сказали, что это исключительно должна давать сама компания», - отметил пресс-секретарь председателя ОГА Юрий Мельник.