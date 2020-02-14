Украинцы боятся подцепить коронавирус от китайцев, которые реконструируют объездную Житомира

«Основная масса работников, где-то процентов 70, на период зимнего отпуска поехали домой, в Китай, и вот они возвращаются, потому что им нужно дальше работать. 1 февраля прилетели первые 5, сегодня должны еще 5 прилететь, и где-то скоро, на днях, еще 8. Работы не были приостановлены вообще. Несколько человек из стороны Китая остались здесь и так же работали в таком режиме заготовительном, почти дорожных работ не было. Но потому, что прямых рейсов нет, то не знали, как добраться, и вот два дня назад, 1 февраля, привезли их. Где-то через Восточные страны они к нам летят. Мы волнуемся. С ними все контактируют. Я не хочу домой принести какую-то эту болячку», - рассказал сотрудник.
«На сегодняшний день в нашей службе нет информации, сколько работников китайской компании находится в Житомирской сейчас и когда часть из них вернется с родины. Часть представителей фирмы здесь находится постоянно. А другие работники на период зимы едут домой. Они будут приезжать, когда начнется строительный сезон. Когда уже будет тепло и будет возможность работать полным ходом. Все обеспокоены этой ситуацией. Но мы не выступаем заказчиками работ по реконструкции обхода Житомира. Контракт заключен между Укравтодором и представителем китайской компании, это общегосударственный уровень. Мы не влияем, не контролируем и не можем им запретить въезд или отсрочить работы, которые они проводят в соответствии с заключенным контрактом. Официальная информация от Укравтодора будет в ближайшее время», - рассказала пресс-секретарь САД в Житомирской области Светлана Чернях-Кондрацкая.
«Мы выясняли эту ситуацию, и нам сказали только через Укравтодор. Потому что по факту это персональные данные работников, и мы их выдавать не можем. По этому объекту работы не отложили, все работают в штатном режиме. В общем, я знаю, что происходит проверка состояния, как я понял, у них там наняты в штат отдельный медицинский работник, который наблюдает за их состоянием. Плюс - в области созданы все условия, чтобы как минимум предотвращать короновирус, созданы две госпитальные базы, и в случае, если будет выявлен случай коронавируса, то сразу будет отведен человек в эти госпитальные базы. Мы хотели узнать, выезжали ли они (представители китайской фирмы, - ред.) за пределы Украины, но нам сказали, что это исключительно должна давать сама компания», - отметил пресс-секретарь председателя ОГА Юрий Мельник.
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а если что-то пойдет не так?
Майже кожен четвертий випадок туберкульозу в Україні - це мультирезистентний туберкульоз (МРТБ). Тобто такий, що не піддається лікуванню дуже ефективними протитуберкульозними препаратами. За кількістю хворих із такою формою туберкульозу ми є одним зі світових лідерів."
https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2109486316002591
То може це китайцям варто боятись повертатись в Україну?
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2664430-sodna-vid-tuberkulozu-pomirae-10-ukrainciv.html
Пишуть, що в для прикладу в Запоріжжі закривають 3 із 4 тубдиспансерів:
"У Запоріжжі очікується скорочення кількості протитуберкульозних амбулаторних диспансерів на 75%.
За даними МОЗ України за 2019 рік, Запорізька область посідає перше місце в Україні за рівнем поширення дитячого туберкульозу і входить в першу п'ятірку по поширенню захворювання серед дорослого населення."
https://zp-fakty.net.ua/criminal/u-zaporijji-zakrivayut-tubdispanseri
І тубдиспансери і психлікарні закривають по всій країні: "1 квітня 2020 року в Україні стартує другий етап медреформи, згідно з яким фінансування всіх медустанов буде проводитися за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». В результаті скорочення державних субвенцій деякі медустанови будуть недоотримувати фінансування, тому прийнято рішення про «оптимізацію» тубдиспансерів і психлікарень."
http://sts.sumy.ua/society/v-ukrayini-mozhut-zakryty-vsi-psyhlikarni-ta-tubdyspansery-apokalipsys-a-la-ukraine.html
"Психічнохворих і туберкульозників відправлять на вулицю: що чекає українську медицину з 1 квітня"
https://pershij.com.ua/psykhichnokhvorykh-i-tuberkuloznykiv-vidpravliat-na-vulytsiu-shcho-chekaie-ukrainsku-medytsynu-z-1-kvitnia/
Какая наглая ложь.