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Февраль
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17
»
08:28:36
Житомир почтил память павших в Афганистане воинов. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 08:51:36
997
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В Житомире состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 31-й годовщины со дня вывода войск из Афганистана.
15 февраля по улицам Житомира прошла колонна воинов-интернационалистов, участников АТО и жителей Житомирской городской ОТГ в сопровождении военнослужащих и военного оркестра.
Колонна прошла от площади Соборной по улице Большой Бердичевской до Нового бульвара, где у памятного знака «Братьям, погибшим в Афганистане» состоялся митинг.
ФОТО: Житомирский городской совет
Житомир почтил память павших в Афганистане воинов. ФОТОРЕПОРТАЖ
Тэги:
афганцы
,
фоторепортаж
,
Житомир
,
почести
Комментариев: 1
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1
predi (
predi
)
• 12:10:09, Сегодня
+3
Слава кацапам, котри загубили життя в чужій країни тисячі ні в чому не повинних молодих хлопців.
Добре що наші хлопці оминули Чечню, Грузію, Сирію і інше.
Бо війна з російськими агресорами це і є плата за нашу незалежність,щоб наші діти і внуки не гинули в чужих землях в угоду кремлю..
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Добре що наші хлопці оминули Чечню, Грузію, Сирію і інше.
Бо війна з російськими агресорами це і є плата за нашу незалежність,щоб наші діти і внуки не гинули в чужих землях в угоду кремлю..