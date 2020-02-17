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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 17 » 08:28:36

Житомир почтил память павших в Афганистане воинов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 08:51:36 997 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир почтил память павших в Афганистане воинов. ФОТОРЕПОРТАЖ

 В Житомире состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 31-й годовщины со дня вывода войск из Афганистана.

15 февраля по улицам Житомира прошла колонна воинов-интернационалистов, участников АТО и жителей Житомирской городской ОТГ в сопровождении военнослужащих и военного оркестра.

Колонна прошла от площади Соборной по улице Большой Бердичевской до Нового бульвара, где у памятного знака «Братьям, погибшим в Афганистане» состоялся митинг.













































ФОТО: Житомирский городской совет
Тэги: афганцы, фоторепортаж, Житомир, почести
Комментариев: 1
predi
1 predi (predi)   • 12:10:09, Сегодня
+3

Слава кацапам, котри загубили життя в чужій країни тисячі ні в чому не повинних молодих хлопців.
Добре що наші хлопці оминули Чечню, Грузію, Сирію і інше.
Бо війна з російськими агресорами це і є плата за нашу незалежність,щоб наші діти і внуки не гинули в чужих землях в угоду кремлю..
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