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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 17 » 09:41:31

В пригороде Житомира грузовик на пешеходном переходе сбил мужчину

Сегодня, 09:46:31 1077 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В пригороде Житомира грузовик на пешеходном переходе сбил мужчину

 Утром, 17 февраля вблизи Житомира фура сбила пешехода. Мужчина скончался на месте происшествия, его личность устанавливают полицейские.

«За «Строймаркетом», как ехать в сторону Бердичева фура сбила человека. Кажется, насмерть», - рассказала сайту Житомир инфо свидетель ДТП.

В патрульной полиции информацию о ДТП подтвердили и рассказали, что мужчину сбили на пешеходном переходе.

«В 06.24 на 186 км автодороги М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский произошел наезд грузовым автомобилем Renault Premium под управлением водителя 1980 года рождения на пешехода (данные устанавливаются) в возрасте примерно 50 лет, который переходил дорогу на неосвещенном участке дороги на пешеходном переходе. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия», - отметили в полиции.
Тэги: дтп, Житомир, грузовик
Комментариев: 1
kolia-68
1 kolia-608 (kolia-68)   • 20:06:26, Сегодня
0

Пешеходный переход от места ДТП или метров 300 назад в сторону Житомира или метров 200 в сторону Бердычева.
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