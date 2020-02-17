В пригороде Житомира грузовик на пешеходном переходе сбил мужчину

Утром, 17 февраля вблизи Житомира фура сбила пешехода. Мужчина скончался на месте происшествия, его личность устанавливают полицейские.
«За «Строймаркетом», как ехать в сторону Бердичева фура сбила человека. Кажется, насмерть»
, - рассказала сайту Житомир инфо
свидетель ДТП.
В патрульной полиции информацию о ДТП подтвердили и рассказали, что мужчину сбили на пешеходном переходе.
«В 06.24 на 186 км автодороги М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский произошел наезд грузовым автомобилем Renault Premium под управлением водителя 1980 года рождения на пешехода (данные устанавливаются) в возрасте примерно 50 лет, который переходил дорогу на неосвещенном участке дороги на пешеходном переходе. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия»
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