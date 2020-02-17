Житомир улучшил результаты, но упал в рейтинге «прозрачных» городов страны

В рейтинге прозрачности среди 100 крупнейших городов страны Житомир занял 12 место. Соответствующие результаты рейтинга за 2019 года обнародовала Трансперенси Интернешнл Украина.
Как стало известно «Журналу Житомира
», в прошлом году Житомир улучшил свои показатели и набрал 66,1 балла.
Однако это не позволило городу занять более высокую позицию. В 2018 году Житомир был на 7-й позиции
, тогда как в 2019 году уже на 12-й.
Напомним, рейтинг показывает насколько проактивно предоставлена информация гражданам, качество превентивных мер по борьбе с коррупцией и открытость местной власти по отношению к гражданам, когда они хотят знать информацию.
Лидерами рейтинга прозрачности стали сразу два города - Дрогобыч и Покров, которые получили по 79,1 балла.