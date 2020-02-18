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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Февраль » 18 » 08:58:50

Фридом Финанс Украина проведет семинар по инвестированию   PR  

Сегодня, 09:04:51 342 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фридом Финанс Украина проведет семинар по инвестированию

 Начать получать пассивный доход с инвестиций в акции и облигации - реально, если знать все инсайты, - уверены в инвестиционной компании. Тема семинара: «e-Commerce - есть инвестиции».

Потенциальные инвесторы ознакомятся с такими вопросами:
 
  • 1. Как меняется мир и бизнес с развитием e-Commerce и логистики.
  • 2. Потенциал роста операторов доставки в Украину: Новой Почты и Укрпочты. Что это может дать Вам как инвестору?
  • 3. Почему нужно инвестировать в ценные бумаги? Обзор фондового рынка.
  • 4. Полезные для инвестора инструменты получения пассивного дохода от «Фридом Финанс Украина».

ООО «Фридом Финанс Украина» входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Компания входит в ТОП-5 торговцев на фондовом рынке Украины, имеет 12 филиалов, штат - более 100 человек.

Регистрация на сайте по ссылке https://cutt.ly/LrLg0st или по телефону 4343

Адрес: г. Житомир, площадь Замковая 5/8 (Отель «Reikartz»).
19 февраля, начало в 18:00.

Комментариев: 2
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 10:41:31, Сегодня
+1

МММ?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:42:58, Сегодня
0

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