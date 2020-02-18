Фридом Финанс Украина проведет семинар по инвестированию

Начать получать пассивный доход с инвестиций в акции и облигации - реально, если знать все инсайты, - уверены в инвестиционной компании. Тема семинара: «e-Commerce - есть инвестиции».
Потенциальные инвесторы ознакомятся с такими вопросами:
- 1. Как меняется мир и бизнес с развитием e-Commerce и логистики.
- 2. Потенциал роста операторов доставки в Украину: Новой Почты и Укрпочты. Что это может дать Вам как инвестору?
- 3. Почему нужно инвестировать в ценные бумаги? Обзор фондового рынка.
- 4. Полезные для инвестора инструменты получения пассивного дохода от «Фридом Финанс Украина».
ООО «Фридом Финанс Украина» входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Компания входит в ТОП-5 торговцев на фондовом рынке Украины, имеет 12 филиалов, штат - более 100 человек.
Регистрация на сайте по ссылке https://cutt.ly/LrLg0st или по телефону 4343
Адрес: г. Житомир, площадь Замковая 5/8 (Отель «Reikartz»).
19 февраля, начало в 18:00.