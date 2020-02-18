Пока чиновники разбираются в кабинетах, фабрика в Понинке продолжает загрязнять реки Житомирщины

"Никто из присутствующих на совещании не отрицает факт сброса в реку определенных химических веществ, которые вредят флоре и фауне в реках. Очистные сооружения, которые способны уменьшить влияние на окружающую среду, пока не работают. С самого начала наши обсуждения переходили в границу процедуры оценки воздействия на окружающей среды. Сейчас фабрика проходит оценку воздействия на окружающую среду, или ОВС. В прошлом году состоялись общественные слушания в процессе ОВС. По итогам прошлогодних общественных слушаний тогдашнее Министерство экологии и природных ресурсов Украины отказало фабрике в прохождении ОВС. Эта оценка позволила бы предприятию построить очистные сооружения.



После длительных обсуждений руководство Понинковской картонно-бумажной фабрики заверило, что предприятие готово за собственные средства провести реконструкцию очистных сооружений. Это непосредственно будет способствовать решению проблемы или хотя бы улучшит ситуацию. Но суть в другом - проект, созданный предприятием, не будет действенным. Активисты предложили остановить фабрику до тех пор, пока не будут построены очистные сооружения, способные выдержать очистку от химвеществ", - заявил Бунечко.