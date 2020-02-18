Пока чиновники разбираются в кабинетах, фабрика в Понинке продолжает загрязнять реки Житомирщины

Новая власть области пытается решить проблему, с которой не справилась предыдущая. Речь идет о работе Понинковской картонно-бумажной фабрики, которая годами загрязняет реки Хомора и Случь на Житомирщине.
17 февраля состоялось совещание с участием председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко, главы Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и и.о. председателя Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, во время которого обсуждали проблему и искали пути ее решения.
"Никто из присутствующих на совещании не отрицает факт сброса в реку определенных химических веществ, которые вредят флоре и фауне в реках. Очистные сооружения, которые способны уменьшить влияние на окружающую среду, пока не работают. С самого начала наши обсуждения переходили в границу процедуры оценки воздействия на окружающей среды. Сейчас фабрика проходит оценку воздействия на окружающую среду, или ОВС. В прошлом году состоялись общественные слушания в процессе ОВС. По итогам прошлогодних общественных слушаний тогдашнее Министерство экологии и природных ресурсов Украины отказало фабрике в прохождении ОВС. Эта оценка позволила бы предприятию построить очистные сооружения.
После длительных обсуждений руководство Понинковской картонно-бумажной фабрики заверило, что предприятие готово за собственные средства провести реконструкцию очистных сооружений. Это непосредственно будет способствовать решению проблемы или хотя бы улучшит ситуацию. Но суть в другом - проект, созданный предприятием, не будет действенным. Активисты предложили остановить фабрику до тех пор, пока не будут построены очистные сооружения, способные выдержать очистку от химвеществ", - заявил Бунечко.
В итоге будет подготовлено заявление в суд о загрязнении рек с привлечением материалов исследований забора воды из Хоморы и Случа.
Как сообщал "Журнал Житомира
", на территории Барановского района в 2016 году в связи с загрязнением рек объявили чрезвычайную ситуацию
техногенного характера. Позже стало известно, что в загрязнении рек виновен
Понинковский картонно-бумажный комбинат в Хмельницкой области. В 2017 году ситуация с загрязнением повторилась
. В июле 2018 года было объявлено, что Понинковская картонно-бумажная фабрика проведет реконструкцию очистных сооружений
.
В 2019 году в городе Новоград-Волынский провели вече
, на которое пришли более 3000 человек. Люди обеспокоены ситуацией на бассейнах реках Хомора и Случь, в которые регулярно осуществляет сбросы Понинковская картонно-бумажная фабрика. 23 мая 2019 года депутаты во время заседания сессии областного совета проголосовали за обращение
к Президенту Украины, Кабинету Министров, Генеральному прокурору Украины относительно угрожающей экологической ситуации в бассейне рек Хомора и Случь.
Пока чиновники разбираются в кабинетах, фабрика в Понинке продолжает загрязнять реки Житомирщины