В Житомире 19 февраля после 22:00 не будут курсировать троллейбусы по улице Киевской. Об этом предупреждает управление транспорта и связи городского совета.
Троллейбусы не будут ходить в связи с проведением аварийных работ КП «Житомирводоканал» на участке проезжей части по улице Киевской, 73.
После окончания работ в 6:00 утра 20 февраля троллейбусы возобновлят движение по Киевской.
Напомним, в Житомире после 22:00 начинают работать ночные троллейбусы, стоимость проезда в которых составляет 10 гривен. Пересадка между ночными маршрутами в течение 30 минут с момента покупки (регистрации) билета - бесплатна.
Житомирянам на заметку: сегодня по улице Киевской не будут курсировать троллейбусы
Ще й схема стара. Н7 вже десь з рік як відмінили.