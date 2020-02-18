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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 18 » 15:57:02

Житомирянам на заметку: сегодня по улице Киевской не будут курсировать троллейбусы

Вчера, 16:26:02 1948 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянам на заметку: сегодня по улице Киевской не будут курсировать троллейбусы

 В Житомире 19 февраля после 22:00 не будут курсировать троллейбусы по улице Киевской. Об этом предупреждает управление транспорта и связи городского совета.

Троллейбусы не будут ходить в связи с проведением аварийных работ КП «Житомирводоканал» на участке проезжей части по улице Киевской, 73.

После окончания работ в 6:00 утра 20 февраля троллейбусы возобновлят движение по Киевской.

Напомним, в Житомире после 22:00 начинают работать ночные троллейбусы, стоимость проезда в которых составляет 10 гривен. Пересадка между ночными маршрутами в течение 30 минут с момента покупки (регистрации) билета - бесплатна.

Тэги: Киевская улица, Житомир, троллейбус
Комментариев: 1
Живу_на_Восточной
1 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 19:50:09, Вчера
0

Так названі "нічні" тролейбуси починають ходити об 21й, а не об 22ій

Ще й схема стара. Н7 вже десь з рік як відмінили.
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