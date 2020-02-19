В гидропарке для житомирян готовят праздник: два дня будут проводить зиму и встречать весну

«Будут размещены праздничные локации: выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, праздничная ярмарка продуктами продовольственного и непродовольственного характера, фуд зоны. А также будут размещены сказочные фотозоны и детские лабиринты из сена, проведение мастер-классов от мастеров народного искусства, показательные выступления спортивных федераций и спортивных клубов нашего города. На центральном входе в гидропарк гостей праздника будут встречать актеры-аниматоры Житомирского областного кукольного театра, всех гостей будут приглашать на угощение блинами. Будет работать полевая кухня, которая бесплатно угостит полевым чаем и картофелем», - отметила Илона Колодий, начальник управления культуры городского совета.