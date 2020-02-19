В последние выходные февраля в Житомире состоится праздник, посвященный проводам зимы и встрече весны. В течение двух дней 29 февраля и 1 марта на территории гидропарка пройдут традиционные народные гуляния с интересными мероприятиями для взрослых и детей.
Решение об организации и проведении праздника принято сегодня, 19 февраля, членами исполнительного комитета, передает пресс-служба городского совета.
«Будут размещены праздничные локации: выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, праздничная ярмарка продуктами продовольственного и непродовольственного характера, фуд зоны. А также будут размещены сказочные фотозоны и детские лабиринты из сена, проведение мастер-классов от мастеров народного искусства, показательные выступления спортивных федераций и спортивных клубов нашего города. На центральном входе в гидропарк гостей праздника будут встречать актеры-аниматоры Житомирского областного кукольного театра, всех гостей будут приглашать на угощение блинами. Будет работать полевая кухня, которая бесплатно угостит полевым чаем и картофелем», - отметила Илона Колодий, начальник управления культуры городского совета.
По ее словам, основные праздничные мероприятия будут проходить на центральной сцене 1 марта, которая расположена напротив админздания гидропарка. В концертной программе примут участие творческие коллективы города и Житомирской области.
Согласно программе праздника, в первый день гуляний - праздничная ярмарка, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, проведение мастер-классов, угощение блинами.
Обрядовые же действа пройдут во второй день празднования.
В гидропарке для житомирян готовят праздник: два дня будут проводить зиму и встречать весну