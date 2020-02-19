В Житомире 17 февраля нашли повешенным в душевой кабине общежитии 25-летнего солдата-контрактника. В его телефоне была предсмертная записка.
Главная версия гибели - самоубийство из-за неспособности заплатить за кредиты, говорится в сюжете ТСН
.
Исчезновение бойца заметили во время утреннего построения, когда 25-летний солдат, механик ремонтного цеха не явился на плац. Его бросились искать и нашли повешенным в душевой комнате
. Причина смерти - механическая асфиксия путем удушения.
В воинской части инцидент не комментируют. Говорят только, что контрактник добросовестно выполнял свои обязанности, ничего удивительного в его поведении не замечали.
В военной прокуратуре открыли производство по статье "умышленное убийство" с пометкой - самоубийство. В мобильном телефоне солдата нашли фотографию предсмертной записки. Из текста следователи сделали вывод, что контрактник имел много кредитов.
"При этих обстоятельствах причиной того, что он покончил жизнь самоубийством, стала значительная сумма задолженности по кредитам в так называемых кредитных союзах"
, - говорит прокурор Житомирского гарнизона Игорь Крынин.
Сам контрактник родом из Волыни. В сельсовете уверяют, еще вечером накануне смерти мать говорила с сыном и кажется все было нормально.
"Мама вечером с ним говорила и ничего такого не было. Он был нормальным парнем, окончил институт, имеет высшее образование, отслужил осенью полтора года и подписал контракт на шесть месяцев", - рассказала председатель Великоглушанского сельского совета Евгения Наливайко.
Следователи не исключают и версии доведения до самоубийства. Ведь до смерти парень разговаривал со своей девушкой, с которой ранее собирался жениться. Прощался он с ней или поссорился, будут выяснять следователи.
Имел долги по кредитам: стали известны подробности самоубийства военного в Житомире. ВИДЕО
Там вход гривна, но выход 10.
2. Практически уверен, что влазил пацан в кредиты из-за заоблачных требований своей девушки.
Ведь надо обязательно быть "не хуже других" на гребаные дни Валентина и 8 Марта, а то девушке будет нечего в Инстаграм выставить.