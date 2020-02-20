Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 20.02.2020    18:17:03
|
Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Февраль » 20 » 14:01:35

Сухомлин срочно созывает внеочередную сессию. Главный вопрос - городская больница №2

Сегодня, 14:13:35 745 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Сухомлин срочно созывает внеочередную сессию. Главный вопрос - городская больница №2

 Городской голова Житомира Сергей Сухомлин созвал внеочередную сессию городского совета по поводу ситуации, сложившейся вокруг городской больницы №2. Об этом мэр города заявил на своей странице в Facebook.

"Срочно собираю внеочередную сессию по вопросу Больницы №2 им. В.П. Павлусенко. Будем обращаться к Кабинету Министров Украины, Министерству здравоохранения Украины, Житомирской ОГА и народным депутатам Кузьминых Сергею и Игорю Герасименко относительно пересмотра перечня опорных учреждений здравоохранения в Житомирском госпитальном округе", - сообщил Сухомлин.

По его словам, окружающие ОТГ и сельские советы готовы предоставить свои обращения.
 

"Больница №2 очень важна для нас. Она прекрасно оснащена, мы планируем ее развивать и в дальнейшем. Поэтому на сессии будем предлагать депутатам выделить средства на приобретение современного ангиографа. Надеюсь, нас услышат", - заявил городской голова Житомира.


Как сообщал "Журнал Житомира", Житомирская городская больница №2 имени Павлусенко, несмотря на второе место в рейтинге USAID, не попала в перечень опорных больниц района. Горбольницу закрывать не собираются, но могут лишить некоторых функций.
Тэги: больница, горсовет, сессия, Сухомлин
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus