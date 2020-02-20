Сухомлин срочно созывает внеочередную сессию. Главный вопрос - городская больница №2

"Больница №2 очень важна для нас. Она прекрасно оснащена, мы планируем ее развивать и в дальнейшем. Поэтому на сессии будем предлагать депутатам выделить средства на приобретение современного ангиографа. Надеюсь, нас услышат", - заявил городской голова Житомира.