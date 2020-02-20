Городской голова Житомира Сергей Сухомлин созвал внеочередную сессию городского совета по поводу ситуации, сложившейся вокруг городской больницы №2. Об этом мэр города заявил на своей странице в Facebook.
"Срочно собираю внеочередную сессию по вопросу Больницы №2 им. В.П. Павлусенко. Будем обращаться к Кабинету Министров Украины, Министерству здравоохранения Украины, Житомирской ОГА и народным депутатам Кузьминых Сергею и Игорю Герасименко относительно пересмотра перечня опорных учреждений здравоохранения в Житомирском госпитальном округе"
, - сообщил Сухомлин
.
По его словам, окружающие ОТГ и сельские советы готовы предоставить свои обращения.
"Больница №2 очень важна для нас. Она прекрасно оснащена, мы планируем ее развивать и в дальнейшем. Поэтому на сессии будем предлагать депутатам выделить средства на приобретение современного ангиографа. Надеюсь, нас услышат", - заявил городской голова Житомира.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Житомирская городская больница №2 имени Павлусенко, несмотря на второе место в рейтинге USAID, не попала в перечень опорных больниц района
. Горбольницу закрывать не собираются, но могут лишить некоторых функций
.
Сухомлин срочно созывает внеочередную сессию. Главный вопрос - городская больница №2