Аграрии Житомирщины на митинге в Киеве призвали депутатов уволить коррупционера Сытника с НАБУ

Около 6000 работников аграрного холдинга «Укрлендфарминг», в том числе и жители Житомирщины, провели митинги возле Верховной Рады Украины, Кабинета министров и Офиса Генерального прокурора в защиту своих рабочих мест и вручили чиновникам яйца с надписью "Ситника - геть!". Аграрии призывают уволить директора НАБУ Артема Сытника, признанного судом коррупционером, которого обвиняют в неправомерном давления на компанию, которая дает работу 27000 украинцев.
19 февраля в столице возле Верховной Рады, Кабинета министров и Офиса Генерального прокурора прошла акция работников одного из крупнейших украинских агрохолдингов, Группы компаний "Укрлендфарминг". Они выступают с требованиями прекратить давление силовых органов на предприятие, которое дает работу на селе 27 тысячам украинцев, и уволить директора НАБУ Артема Сытника, коррупционера, который по личным мотивам пытается уничтожить предприятие, которое платит миллиардные налоги. Люди приехали практически со всей Украины - предприятия "Укрлендфарминг" и "Авангард" работают в 600 населенных пунктах 22 областей страны, в том числе и в Житомирской области. Незаконные действия силовиков могут сорвать посевную кампанию и остановить работу птицекомплексов, а тысячи людей могут оказаться без работы и вынуждены будут эмигрировать на заработки в Польшу.
Артем Сытник, внесенный в реестр лиц, совершивших коррупционные действия, до сих пор является директором НАБУ, которое вместо расследования коррупции во власти уничтожает украинский бизнес - предприятие является крупнейшим производителем куриных яиц в Украине и Европе, выращивает зерновые, крупный рогатый скот и экспортирует свою продукцию в 40 стран мира, а также обеспечивает работой около 27 тысяч украинцев, платит около 3,5 млрд грн в год зарплат и 3 млрд налогов.
Это уже вторая акция работников "Укрлендфарминг" с требованиями остановить Артема Сытника, который делает противоправные действия. Депутаты Верховной Рады собрали 216 подписей под проектом постановления о его увольнении. Массовые акции в поддержку голосования по этому постановлению прошли под Верховной Радой Украины и продолжились у Офиса Генерального прокурора. Работники предприятий также призвали премьер-министра Украины Алексея Гончарука выполнять свои непосредственные обязанности по защите украинского бизнеса и оставили под Кабинетом министров яйца, произведенные на птицекомплексах компании, с надписью "Ситника - геть!" - напоминанием о необходимости уволить Сытника, который разрушает сельское хозяйство и экономику в целом. Такие же яйца передали Генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
После проведения митинга стало известно, что депутаты прислушались к требованиям аграриев - правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал вынести постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника на голосование в парламенте.
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Аграрии Житомирщины на митинге в Киеве призвали депутатов уволить коррупционера Сытника с НАБУ
Цитую законопроект 2178-10 від 10.10.2019
"Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
......
б) юридичні особи України, створені за законодавством України;"
Що заважає іноземцю створити таку юр. особу чи купити юр. особу у українця?
земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності,
Вот с этого.
это как заставить Юнайтед фрут создать юрлицо в Гондурасе где они забирают урожай бананов.....
"Аграрии Житомирщины"
Стаття
"Около 6000 работников аграрного холдинга «Укрлендфарминг» "
Ну а тим, хто досі волає "мараторій, залиште мараторій", ось, ознайомтесь, хто при цьому "мараторії" скупив с/г землі - агрохолдинги
https://24tv.ua/naybilshi_zemlevlasniki_ukrayini_spisok_n965872?fbclid=IwAR0pbIHqqBmHzTaA8S5RJtRJUQ90oeB-gQZ7ByRMgBwEyw16-RItdapXeTo